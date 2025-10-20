掉牙恐增加死亡風險 籲維護口腔健康
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】
掉牙齒越多，恐增加死亡風險？中國健康研究指出，老年人牙齒脫落的速度與死亡風險有關，並表明牙齒脫落可能是其他嚴重健康問題的指標。對此，定期進行牙齒檢查和預防性護理，將有助於維護心臟健康與心血管系統運作。
牙齒脫落預告死亡風險
《ScienceAlert》報導，中國四川大學研究團隊針對8073名老年人的牙齒脫落情況進行研究，並追蹤他們的牙齒脫落率與死亡率的關係。結果顯示，無論一開始牙齒數量有多少，牙齒脫落速度越快，將導致更大的死亡風險。
對此，牙齒脫落可以作為評估一個人整體健康狀況和死亡風險的指標，即使調整其他可能影響健康和疾病的因素，包括性別、年齡、教育程度、飲酒習慣和定期運動程度等，這種關係仍然存在。
事實上，良好的口腔衛生都與身體健康息息相關。研究人員強調，該研究並非意味失去牙齒會導致死亡，而是造成牙齒脫落的健康問題，甚至會縮短壽命。
保持良好口腔健康
《Medical Xpress》報導，凱斯西儲大學過往研究表明，牙齒脫落與心血管疾病的死亡風險增加存在關聯，而對於失去所有牙齒的人來說，死於心血管疾病的風險要高得多，並且各項研究的結果一致。
對此，保持良好的口腔健康至關重要，而定期進行牙齒檢查和預防性護理，將有助於維護心臟健康與心血管系統運作。
