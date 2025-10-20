水面光電將納環評 年底提廢棄處理方案

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「期盼未來1至2個月，提出台灣自己的水面型光電環評規範！」環境部長彭啟明20日前往立法院備詢時表示，目前全台約3至4座水庫設置水面型光電，環境部將以保護為敬為優先，持續密切監控其水質。白委張啓楷呼籲環境部儘速提出院版方案，藍委洪孟楷要求環境部研擬廢棄光電板處理方案，彭啟明承諾年底前提出。

新型態開發也要環評

立法院20日邀請環境部長彭啟明針對「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」進行專題報告，並備質詢。彭啟明會前表示，經查十餘個國家，均未明定水面型光電板應實施環評，但環境部正在規畫、研議納入，期盼未來1至2個月討論出台灣自己的水面型光電環評規範。

此外，彭啟明強調，為了保護環境，碳捕捉與封存等新型態開發案，環境部也認為應納入環評範疇。國民黨立委洪孟楷質詢時說，光電板報廢如今是燙手山芋，以日本來說，2035年將會有50萬公噸，回收費用將要誰出？台灣每年都會有颱風來，環境部能確保光電板遇到颱風時，都不會損毀嗎？

應先估算處理成本

洪孟楷繼續指出，幾百億的處理費誰買單並不清楚，業者如今賺錢很開心，到之後就雙手一攤，脫產或是變賣，抑或是公司倒閉、換人頭，相關狀況要怎麼處理？彭啟明回應說，希望能將光電板變成循環商品、而非廢棄物，但洪孟楷質疑，光電板變成下個階段，無論是什麼都要處理費用，應該先估計可能要花多少錢。

彭啟明承諾，經過能源署與循環署磋商，會在年底前儘速研擬出相關方案。洪孟楷呼籲政府，應儘速研擬、設想廢棄光電板如何處理，畢竟每公斤就是會有至少30元的處理成本。

儘速提出院版草案

民眾黨立委張啓楷則呼籲環境部與經濟部，針對近來水面型光電相關缺失提出檢討報告，還沒清完的趕快清理掉，並將水面型光電納入環評，儘速提出院版草案。另外，水面型光電板是否應該加入災害應變計畫？現有光電案場是否要補提交計畫書？這些都要說清楚。

