極端氣候增「亞洲人」死亡風險 北醫大研究：肺阻病最怕熱浪、寒流

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
各地氣溫驟降，「秋涼」明顯。北醫大研究指出，溫度持續下探對慢性阻塞性肺病（COPD）患者是一大考驗。 本報資料照片
近日各地氣溫驟降，氣溫低了有10度之多 ，「秋涼」明顯。溫度持續下探，對慢性阻塞性肺病（COPD）患者是一大考驗。台北醫學大學研究發現，極端高溫或低溫都會增加COPD患者發病與死亡風險達1.16倍，低溫和乾燥空氣容易刺激呼吸道，誘發症狀惡化，喘、咳、痰、胸悶會變得更明顯。

北醫大胸腔醫學研究中心副主任莊校奇率領研究團隊，蒐集全球2000年至2024年間25項相關觀察性研究逾3000筆資料，針對極端溫度環境對COPD患者造成的影響。結果發現，在極端高溫環境下，患者發病與死亡的風險會增加1.16倍，女性族群的風險又高於男性族群0.14倍。

而極端低溫對健康威脅更大，COPD患者發病風險會提高1.47倍，死亡風險提高約1.32倍，這篇研究已發表於「Science of The Total Environment」。當氣溫與濕度變化大時，氣管會變得非常敏感，一旦受到感染，例如秋冬的流感、肺炎鏈球菌等，會使病況更加嚴重。

北醫大研究指出，極端高溫環境會增加患者的死亡風險，而極端低溫對患者的發病風險及死亡率都有顯著提升，60歲以上的患者面對極端溫度變化更容易發病甚至致死。從區域來看，亞洲族群更容易容到極端氣候影響，發病及死亡風險會增加1.35倍；而單以極端低溫來分析，歐洲族群發病及死亡風險也達1.4倍。

莊校奇表示，COPD為全球主要死因之一，也是國人十大死因之一，與長期吸菸或空氣汙染有關，尤其氣候劇烈變遷日益頻繁。醫療與公共衛生體系應針對不同地區及族群發展更精準的防護措施，例如熱浪或寒流來襲前，及早發布健康警示、加強患者用藥衛教，並提供適當的社區支持及醫療準備，可降低發病與死亡風險。

莊校奇強調，極熱或極冷的環境易導致心肺疾病發作，氣候、溫度、濕度等變化相關，再加上空汙、經濟發展等因素，皆與患者發病與死亡的風險相關。面臨氣候劇烈變化，民眾要提高警覺，無論夏季或冬季，外出戴口罩避免曝露於PM2.5；年長者在冬季時也應留意早晚溫差大等情形，做好防護措施。

