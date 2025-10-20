加熱菸上市 議員促新北設禁售區 教育局、衛生局聯手防制

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員陳偉杰指出，台北市已率先訂定「校園周邊50公尺禁止販售菸品」的明確規範，新北市應比照辦理甚至更嚴格執行。本報資料照

加熱菸獲准上市後，引發地方對青少年菸害防制的關切。新北市民代指出，台北市已率先訂定「校園周邊50公尺禁止販售菸品」的明確規範，新北市應比照辦理甚至更嚴格執行，主動畫出保護範圍，避免學生在校外短距離內接觸菸品誘因。新北市衛生局回應，目前未訂定校園周邊禁售規範，但已針對百公尺內商家加強輔導與查核，並與教育局、警察局聯防防堵青少年購菸。

新北市議員陳偉杰表示，新北市雖自去年起增聘8名稽查人員，但人力並非專責針對加熱菸。若無明確禁售區規範，恐仍難有效防堵學生接觸菸品的管道。他建議市府應比照北市做法，研議明確禁售區域，並同步加強校園周邊巡查與宣導，讓學童遠離菸害。他強調，「台北市都能做到，新北沒有理由不行，保護學童安全不該有灰色地帶。」

國教行動聯盟理事長王瀚陽也認為，在校園周邊畫定禁售範圍「當然好，甚至延伸到200公尺都可以」。他指出，許多年輕人受到網路宣傳影響嘗試新興菸品，若學校附近缺乏限制，容易成為學生私下交易或代購的熱點。透過明定距離限制，不僅能提高青少年取得難度，也能減少實際交易發生，「遠一點就少一點誘惑，這是最實際的預防措施。」

新北市衛生局回應，目前雖未比照北市訂定「校園周邊50公尺禁售菸品」規範，但市府對青少年防制菸害一向採取高標準管理。因應加熱菸開放上市，衛生局已與教育局、警察局建立聯防機制，並加強網路平台與實體販售點稽查，針對校園周邊100公尺內商家加密輔導頻次。今年第4季起更將輔導列為重點，透過實地購買測試與喬裝稽查方式督促業者守法。

衛生局指出，自修法施行至今年7月底止，針對新型菸品已稽查近1萬5千家次，開罰金額逾2億元，其中9成違規集中於Facebook、Instagram及Dcard等社群平台，顯示線上查緝仍是防制重點。

教育局則表示，面對加熱菸開放上市的挑戰，校園防制教育已全面升級。除結合衛生局資源，在國小5年級及國中8年級推動新興菸品防制入班宣導外，教材內容也隨中央法規與市場趨勢滾動修正，納入健康教育課程，協助師生了解加熱菸與電子煙的危害。

教育局並強調，已與衛生局、警察局建構聯防網絡，嚴格稽查校園周邊販售點，並要求學校若發現學生疑似使用新型菸品，須立即通報，由導師、輔導教師及衛生人員共同介入戒菸輔導，同時追查來源移請衛生局裁處違法商家。教育局呼籲，防制青少年菸害需政府、學校與家長3方合作，攜手守護孩子的健康環境。

