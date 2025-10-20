快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

多吃魚油膠囊就能降血脂？ 醫師曝：大量吃反增加1健康風險

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師魏士航指出，魚油膠囊要按照對象跟劑量來補充，若大量補充，可能會增加心律不整的風險。圖／ingimage
醫師魏士航指出，魚油膠囊要按照對象跟劑量來補充，若大量補充，可能會增加心律不整的風險。圖／ingimage

魚肉蛋白質高，尤其對於要控制攝取熱量的族群來說，是一大營養食品。然而不是每種魚肉、魚油都可以降低血脂，醫師魏士航指出，魚類要吃鮭魚、鯖魚、秋刀魚跟沙丁魚，這樣可以獲得Omega-3，最理想的頻率是一週吃三次。不過不是大量吃魚油膠囊就可以補充營養，魏士航也提醒，如果大量吃魚油膠囊，可能會增加心律不整的風險。

魏士航醫師在臉書分享，理論上每週吃三次鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚，這四種魚類的話，單靠飲食就能夠達到每日 600–700 mg EPA+DHA 的理想攝取量。不過，因為大眾常吃的是白肉魚如鱈魚、鯛魚或養殖魚，這些魚類因為食用魚飼料，缺乏海洋藻類跟浮游生物，所以對人體有益的Omega-3含量低於野生油性魚。

魏士航醫師指出，許多研究證實，魚油的價值不只在預防疾病，還能協助身體結束過度發炎、恢復代謝平衡，改善胰島素敏感性、減少肝臟脂肪堆積，同時穩定血管內皮、降低三酸甘油酯，因此有三族群建議可攝取魚油：

1. 健康族群：建議EPA+DHA攝取總量500–1000mg/日（或每週兩到三次油性魚）。

2. 慢性發炎等亞健康狀態、代謝症候群、高三酸甘油酯、脂肪肝族群：魚油補充可作為代謝調節策略。以EPA為主、總攝取量(包含飲食攝取)≤2g/日為宜。

3. 高劑量使用者：若需長期攝取總量超過2g/日的魚油（例如控制高三酸甘油酯或特定心血管風險），應由醫師監測，並定期追蹤心律與血脂變化。

最後他也提醒，任何食物都應該適量為宜，如果大量吃魚油膠囊，可能也會增加心律不整的風險，因此吃魚油的重點在於劑量與適合的對象。

魚類 鮭魚 DHA

延伸閱讀

臭到無法逛街！韓女怨台男「汗味太重」 網曝一物可改善：不是香水

履歷充實、面試機會少…她懷疑「照片太兇」害的 人資說真話

2同事生子後離職…他疑惑「請育嬰假多可怕？」 過來人：這類職場無敵

羅浮宮遭竊8珠寶能銷贓？內行指找回機率低 網推測：恐有金主指定

相關新聞

農保署發布土石流潛勢溪流黃色警戒 新北瑞芳區19戶保全戶預防性疏散

農業部農村發展及水土保持署發布土石流潛勢溪流黃色警戒，分別位在新北市7個行政區。瑞芳區公所今天下午3時預防性疏散上天里1...

加熱菸審查過程「沒看包裝」？ 衛福部：繼續追查業者責任

加熱菸的上市包裝審查陷入羅生門？產品在便利商店上架不到24小時即遭下架，因為「未標示尼古丁含量」，上架的包裝版本有沒有事...

多吃魚油膠囊就能降血脂？ 醫師曝：大量吃反增加1健康風險

魚肉蛋白質高，尤其對於要控制攝取熱量的族群來說，是一大營養食品。然而不是每種魚肉、魚油都可以降低血脂，醫師魏士航指出，魚類要吃鮭魚、鯖魚、秋刀魚跟沙丁魚，這樣可以獲得Omega-3，最理想的頻率是一週吃三次。不過不是大量吃魚油膠囊就可以補充營養，魏士航也提醒，如果大量吃魚油膠囊，可能會增加心律不整的風險。

氣象署示警：北北基宜下到紫爆！秋颱+東北季風共伴效應

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨天起受東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，天氣不穩定，新竹以北及...

「Rosé買我家鹹酥雞」？台南店家遭盜用慘收負評 業者急發澄清

南韓女子天團BLACKPINK日前在高雄世運開唱，團員Rosé大秀「吃播」，兩天陸續吃了鳳梨酥跟喝50嵐，第二天甚至大嗑...

基市防制菸害喬裝測試 1店賣給未滿20歲者罰1萬元 19店拒賣發獎狀表揚

加熱菸可合法上市，台北市規定校園周邊50公尺禁止販售菸品。基隆市衛生局今天表示，加熱菸管理比照一般紙菸，稽查人員在加熱菸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。