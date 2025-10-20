多吃魚油膠囊就能降血脂？ 醫師曝：大量吃反增加1健康風險

魚肉蛋白質高，尤其對於要控制攝取熱量的族群來說，是一大營養食品。然而不是每種魚肉、魚油都可以降低血脂，醫師魏士航指出，魚類要吃鮭魚、鯖魚、秋刀魚跟沙丁魚，這樣可以獲得Omega-3，最理想的頻率是一週吃三次。不過不是大量吃魚油膠囊就可以補充營養，魏士航也提醒，如果大量吃魚油膠囊，可能會增加心律不整的風險。

魏士航醫師在臉書分享，理論上每週吃三次鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚，這四種魚類的話，單靠飲食就能夠達到每日 600–700 mg EPA+DHA 的理想攝取量。不過，因為大眾常吃的是白肉魚如鱈魚、鯛魚或養殖魚，這些魚類因為食用魚飼料，缺乏海洋藻類跟浮游生物，所以對人體有益的Omega-3含量低於野生油性魚。

魏士航醫師指出，許多研究證實，魚油的價值不只在預防疾病，還能協助身體結束過度發炎、恢復代謝平衡，改善胰島素敏感性、減少肝臟脂肪堆積，同時穩定血管內皮、降低三酸甘油酯，因此有三族群建議可攝取魚油： 1. 健康族群：建議EPA+DHA攝取總量500–1000mg/日（或每週兩到三次油性魚）。 2. 慢性發炎等亞健康狀態、代謝症候群、高三酸甘油酯、脂肪肝族群：魚油補充可作為代謝調節策略。以EPA為主、總攝取量(包含飲食攝取)≤2g/日為宜。 3. 高劑量使用者：若需長期攝取總量超過2g/日的魚油（例如控制高三酸甘油酯或特定心血管風險），應由醫師監測，並定期追蹤心律與血脂變化。

最後他也提醒，任何食物都應該適量為宜，如果大量吃魚油膠囊，可能也會增加心律不整的風險，因此吃魚油的重點在於劑量與適合的對象。