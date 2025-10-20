風雨超驚人…北市2處降雨破300毫米 文化大學陣風11級

受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，除雙北降雨量驚人，氣象署也針對台北市北投、士林區發布陸上強風特報黃色燈號，預估今(20)日至明(21)晚有陣風8級以上機率。

北市災防辦提醒，目前天母、石牌、科教館站陣風已達7級，山區之文化大學站陣風達11級。

另外，氣象署今天上午10時10分也針對北市全區發布大豪雨特報，目前最大24小時累積雨量於南港茶製場站達350.5毫米，其次為文山區北政國中達325毫米，目前受對北流系統移入影響，仍持續有降雨發生。

北市災防辦表示，今日受風神颱風外圍環流與東北季風共伴影響，台北市陰有陣雨或雷雨。預計除文山、南港區，陽明山區累積雨量亦可達大豪雨等級。