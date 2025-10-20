世界骨質疏鬆日 醫提醒：髖部骨折者一年內死亡率達20-24%
響應10月20日世界骨質疏鬆日，童綜合醫院今天舉辦「世界骨鬆日，顧骨防鬆，早檢早安心」活動，骨質疏鬆中心梁哲翰主任做骨鬆衛教講座，他提醒大家重視骨質疏鬆問題，尤其髖部骨折者一年內的死亡率高達20-24%，死亡比率與乳癌一樣，需要及早預防、及早發現、及早治療。
現場設置了三大闖關遊戲，讓民眾獲得更保骨的正確知識，民眾踴躍參加，講座上提問熱烈，闖關活動也熱情參加。
童綜合醫院骨質疏鬆中心梁哲翰主任表示，骨質疏鬆症就是骨質流失，骨頭變空洞，空空的骨質讓骨骼變得脆弱、容易斷裂，可能出現駝背或因為走路跌倒而骨折。骨質疏鬆症威脅健康的常見慢性疾病，容易發生在中老年人身上。
據世界衛生組織的資料，骨質疏鬆症是全球僅次於心臟病的重要健康問題，這種疾病會讓骨頭變得脆弱，一旦跌倒或輕微碰撞，就可能導致骨折。骨折會帶來疼痛和行動不便，還可能需要住院、手術，甚至長期臥床，影響個人生活品質，也增加家庭與社會的照顧負擔。
他說台灣骨質疏鬆症人口多，除了高血壓、高血脂、高血糖外，應更加重視一低 ，低骨質密度，注意骨質疏鬆症的診斷治療與預防，降低骨折風險，當發生骨鬆性骨折就會造成生活無法自理、難以行動與無法獨立自主行為等情況，尤其髖部骨折者一年內的死亡率高達20-24%，死亡比率與乳癌相當。
梁哲翰說，通常抽菸、飲酒過量、鈣質攝取不足、不曬太陽、提早停經、長期臥床或少動、曾經骨折過或肌肉量不足的人容易罹患骨質疏鬆症。若出現「駝背、變矮、不明原因下背痛」三大情況，就可能是身體出現警訊，代表可能開始產生骨質疏鬆症，當發現目前身高比年輕時身高矮4公分以上，或是當背部貼著牆壁站立，卻發現頭枕部無法碰到牆面超過3公分，應及早就醫確認是否為骨質疏鬆。
可經由專科醫師進行脊椎X光攝影、初步篩檢用超音波骨密儀或雙能量X光吸收儀進行診斷，尤其雙能量X光吸收儀最為準確，只要躺著測量5分鐘就可以清楚了解骨密度狀況。
梁哲翰呼籲，預防骨質疏鬆方法就是平常透過飮食、運動和日常好習慣來預防，平常可適時曬太陽，攝取維生素D、促進鈣質吸收，增加骨細胞活性；飲食部分可選擇乳製品類、高鈣豆製品、黑芝麻及深綠色蔬菜等高鈣的食物補充足夠的鈣質，維持骨骼健康；平常應慢跑、登山、騎腳踏車、瑜珈等運動，身體有足夠的肌肉量就可以幫助平衡，減少跌倒和骨折的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言