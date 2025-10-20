羅浮宮光天化日遭搶 故宮：深感警惕 全面檢視與強化安控機制

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮來台75年，目前維持「零失竊」的完美紀錄。本報資料照片
羅浮宮昨天發生舉世震驚的失竊案，四位竊賊在光天化日之下對羅浮宮發動為時僅七分鐘的搶劫，盜走八件被法國官方稱為「無價」的歷史珠寶。對此，故宮今天表示「深感警惕」，已全面檢視並強化現行安全機制，確保館藏文物與民眾安全。未來也將持續精進安防科技與人員訓練，並與警方密切合作，讓民眾能安心參觀，讓文化資產獲得最完善的守護。

故宮表示，長期以來，故宮持續透過多層次的安全管理系統維護館藏與參觀民眾的安全。目前全館出入口及周邊環境均設有監視系統、照明與圍欄，並依風險區域調整保全人力與巡邏動線，確保24小時無死角監控。同時，所有館內之外包及施工人員皆須經事前審核、登錄身分，並由館方專責人員全程陪同，以防範任何潛在風險。展覽空間則每日進行例行安全檢查，確認展示櫃、封條、警報與監控設備皆維持正常運作。館內設置的監控中心與轄區警局保持即時通訊聯繫，確保異常狀況能於最短時間內回報與處理。此外，故宮亦定期舉辦駐警與管理人員的安全教育與防竊演練，提升整體應變能力與現場處置效率。

針對羅浮宮竊案所揭示的國際博物館安全挑戰，故宮表示，已在現有基礎上進一步強化防護層級，除了提升巡邏頻率與夜間巡查密度，並針對高價值文物展示櫃重新評估檢驗防爆玻璃、鎖具與警報偵測系統，進行必要的必要時即時更新與升級。

故宮亦將以羅浮宮案例，同時進行入侵情境模擬演練，測試升降設備、施工通道及外牆等非典型入侵途徑的防護效能，確保各單位在突發狀況下能迅速應變與通報。為進一步降低風險，故宮落實所有維修作業提前通報並提供人員身分核對清單，並持續與警方保持跨機關聯防合作，強化可疑人車活動的即時掌握與追蹤。

