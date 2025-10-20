埃及法老珍品展台南登場 奇美與大英博物館合辦防盜有機關

法國巴黎羅浮宮博物館遭3名竊賊偷走拿破崙及王后9件珠寶。奇美博物館與大英博物館合作推出「超級大展《埃及之王：法老》」，集結280件稀珍藏品，奇美博物館除了基本的安全措施，還有這次展出特別的安全措施，但基於合約保密，細節無法透露。

奇美博物館表示，這次展覽從黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築到巨型石雕，主打台灣史上最大規模法老文物，更罕見大型石像總計達28噸，呈現古埃及帝國宏偉氣勢。早鳥票今天開賣。

館方指出，除展櫃防盜裝置、警報器、監視器、影像監控、門窗鎖監控器等基本的安全措施 ，還隨時有志工駐點、安管人員巡視、警察巡檢等。奇美舉辦的每個國際展都有嚴謹的防盜與監控系統，且每個國際展提供單位都可能有不同的安全要求，這些條件因載於合約必須保密，因此細節無法透露。

奇美博物館這一次展出古埃及拉美西斯二世、圖坦卡門等56位帝王統治期間的文物，要讓民眾「穿越時空感受法老統御千年的不朽傳奇。」

館方表示，大英博物館埃及之王：法老展2026年1月29日登場，大英博物館古埃及與蘇丹的收藏逾10萬件，規模僅次於埃及本土。此次策展以「帝王視角」出發，透過七大主題：「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」，探索法老的多元角色。

館方表示，大英博物館精選280件展品，歷史橫跨近3000年，從古埃及第三王朝至滅亡後的羅馬時期，涵蓋包括拉美西斯二世、圖坦卡門、女法老哈特謝普蘇特、開闢埃及最大疆土的圖特摩斯三世、外族統治者亞歷山大大帝等在位期間文物。展品涵蓋珠寶、陪葬品、石雕、棺木與文書信件等。從僅有2公分、工藝精巧的金飾，到重達2噸的宏偉石像。