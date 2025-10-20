快訊

羅浮宮大白天遭搶 故宮為什麼來台75年可以維持「零失竊」完美紀錄

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮山洞庫房建於1965年8月，門禁森嚴，圖中的朱紅色大門即為入口。本報資料照片
故宮山洞庫房建於1965年8月，門禁森嚴，圖中的朱紅色大門即為入口。本報資料照片

法國羅浮宮在光天化日之下，被竊賊騎機車搶走了七件「無價之寶」，震驚世界。相較之下，故宮來台75年，迄今仍然維持「零失竊」的完美紀錄。先天上，故宮庫房位於山洞的特殊地理優勢，竊賊不容易進入，更不可能發生像羅浮宮這種「騎機車行搶」的荒謬偷竊。後天上，故宮不斷更新防盜的最新高科技，故宮院長蕭宗煌曾在受訪時透露，故宮將引進無線射頻辨識（RFID）系統，在故宮典藏的69萬件文物放上有QR CODE的晶片，透過數位管理全面防止文物遭竊。

1965年，隨政府來台的七十萬件故宮國寶落腳外雙溪。故宮在半山腰開挖一條長180公尺的山洞收藏國寶。國寶收藏於濕度重、多蟲蛇的山洞，在世界博物館史上相當少見。這是由於當時兩岸情勢緊張，國寶經歷烽火，曾因藏身山洞躲過轟炸，老蔣總統認為「藏山洞」最安全。不過，保全方式卻也更複雜。故宮守衛除了人力，還得加上「犬」力。狗的靈敏度是人的一萬倍，還有高科技所欠缺的「預知能力」，可以預知危險。

故宮1985年設立警犬隊，2000年起讓警犬專職擔任夜間警衛。故宮編制四名警犬，工作時間為晚上八時到凌晨四時，互相輪班，同時間有兩隻警犬巡邏。牠們晝伏夜出，許多老故宮人也未曾見過這四位「同事」。警犬的值夜班時間， 晚上8時到12時上半夜是「人帶狗」，12時過後便是「狗帶人」，警衛解開鍊子，讓警犬「當先鋒」，號稱只要看到可疑人影，警犬立刻會衝上去「了解狀況」。

以羅浮宮為背景的暢銷小說、電影「達文西密碼」，一開頭便是羅浮宮館長在名畫前遭暗殺，深夜倒臥館中，神祕死去。這純屬電影效果，基於「分攤道德風險」，國際級博物館閉館後，絕不容一人獨留館內。以故宮為例，閉館關上大門後，進館者須向故宮院長申請，再由兩名人員陪同。即使是院長進入，也有兩人陪同。這兩名人員一名拿傳統鑰匙、一名拿電子磁卡，三人彼此「監視」。還有廿四小時輪班的警衛，坐在布滿監視器畫面的控制室內，監控館內一舉一動。

藏在後山山洞故宮國寶庫房，曾謠傳若有盜寶者闖入，內部的空氣將在數分鐘內抽光，讓盜寶賊窒息而死。已逝畫家楚戈是故宮職員，他生前曾透露，數十年一位退役上校在閉館後，攜帶繩子躲在展覽櫃中，打算盜寶後破窗結繩而出，馬上被工友發現，而當時的窗子「根本是假的」，怎麼也打不破。

故宮沒有「抽空氣」這麼神奇的技術，但玻璃確是防盜玻璃，幾十公斤的重力都敲不破。故宮安全管理室曾接受本報專訪，透露故宮引進現代科技紅外線偵測、碎音偵測和體溫、重量偵測器，一點點動靜便會觸動警報。如碎音偵測連一根針掉下去的聲音也能聽見，而庫房的電子閘門只要有東西靠近，警報便會送達監控室。

不過，安全系統在故宮也是「極端機密」，每個警衛只知負責的那一部分，就連安管室主任也無法知曉全貌，避免洩密。警衛還得簽下保密協約，即使退休也不能透露。

故宮 警犬 國寶

