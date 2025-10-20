故宮南院防類羅浮宮竊案 啟動最高層級安防 強化館藏防護與巡檢演練

法國巴黎羅浮宮日前發生嚴重竊案，國立故宮博物院南部院區表示，已即刻啟動最高層級的安全防護檢討與強化作業，聚焦於「展示櫃防爆玻璃與鎖具安全檢驗」、「夜間巡邏頻率提升」、「外牆與施工通道防入侵模擬測試」等3大防衛重點，全面確保館藏文物與參觀民眾安全。

故宮南院指出，南院全館出入口及周邊均設有監視系統、照明與圍欄，並依風險區域調整保全人力與巡邏動線，做到24小時無死角監控。同時，所有館內之外包與施工人員皆須經身分審核與登錄，並由館方專責人員全程陪同，防範任何潛在風險。

在日常維護方面，展覽空間每日均進行安全檢查，確認展示櫃封條、警報與監控設備運作正常。館內設置的監控中心並與轄區警局保持即時通訊聯繫，確保異常狀況能於最短時間內回報與處理。故宮也定期舉辦駐警及管理人員安全教育與防竊演練，以提升現場應變能力與處置效率。

面對羅浮宮竊案所揭示的國際博物館安全挑戰，故宮南院已在現有基礎上再度提升防護層級，包括增加夜間巡查頻率、重新評估高價值文物展示櫃的防爆玻璃與警報系統效能，並進行即時升級。館方並將以羅浮宮案例進行入侵情境模擬演練，測試升降設備、施工通道與外牆等非典型入侵途徑的防護能力，確保各單位能在突發狀況下迅速通報與應變。

此外，所有維修作業將落實提前通報制度，並建立人員身分核對清單；同時持續與警方保持跨機關聯防合作，強化可疑人車活動的即時掌握與追蹤。

故宮南院強調，國際重大竊案再次提醒各國博物館安全防護的重要性，院方已全面檢視並強化現行安全機制，確保館藏與民眾安全。未來將持續精進安防科技、人員訓練及國際交流經驗分享，讓民眾能安心參觀，也讓文化資產獲得最完善的守護。