烏山頭水庫光電板爭議 農水署檢測水質符合標準

最近烏山頭水庫光電設施引發爭議，甚至傳出光電板的清洗污染水質，影響農作物。農業部農田水利署今天澄清，烏山頭水庫水質歷次檢測都符合灌溉標準，農作物安全無虞。

農水署發新聞稿，烏山頭水庫太陽光電設施是採用水面浮力式系統，浮筒材質為高密度聚乙烯（HDPE），具耐酸鹼、抗紫外線、抗氧化及抗溶出特性；太陽能模組均通過國際標準驗證，不會釋放或滲出液體。廠商均用清水清洗光電板，絕無使用任何清潔劑或化學藥劑，不可能會污染水庫水質。

農水署說，烏山頭水庫歷次水質檢測結果均完全符合灌溉水質標準，用烏山頭水庫水源灌溉出來的農作物安全無虞，民眾可放心購買，籲請有心人士停止用烏山頭水庫水質遭污染等謠言來傷害農民。

農水署說，依據111年至114年烏山頭水庫灌溉水質檢測數據，水體中陰離子界面活性劑濃度介於ND（未檢出）至0.07mg/L間，優於灌溉水質基準值（5.0mg/L）及環境部所訂飲用水水質標準最大容許值（0.5mg/L），濃度屬於自然環境中背景值範圍。

農水署對水庫水質相關檢測，公開在官網「灌溉水質資訊專區」，提供民眾即時查閱。