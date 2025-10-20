快訊

羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案 「離奇且大膽」

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

烏山頭水庫光電板爭議 農水署檢測水質符合標準

中央社／ 台北20日電

最近烏山頭水庫光電設施引發爭議，甚至傳出光電板的清洗污染水質，影響農作物。農業部農田水利署今天澄清，烏山頭水庫水質歷次檢測都符合灌溉標準，農作物安全無虞。

農水署發新聞稿，烏山頭水庫太陽光電設施是採用水面浮力式系統，浮筒材質為高密度聚乙烯（HDPE），具耐酸鹼、抗紫外線、抗氧化及抗溶出特性；太陽能模組均通過國際標準驗證，不會釋放或滲出液體。廠商均用清水清洗光電板，絕無使用任何清潔劑或化學藥劑，不可能會污染水庫水質。

農水署說，烏山頭水庫歷次水質檢測結果均完全符合灌溉水質標準，用烏山頭水庫水源灌溉出來的農作物安全無虞，民眾可放心購買，籲請有心人士停止用烏山頭水庫水質遭污染等謠言來傷害農民。

農水署說，依據111年至114年烏山頭水庫灌溉水質檢測數據，水體中陰離子界面活性劑濃度介於ND（未檢出）至0.07mg/L間，優於灌溉水質基準值（5.0mg/L）及環境部所訂飲用水水質標準最大容許值（0.5mg/L），濃度屬於自然環境中背景值範圍。

農水署對水庫水質相關檢測，公開在官網「灌溉水質資訊專區」，提供民眾即時查閱。

烏山頭水庫 水質 光電板

延伸閱讀

破損水面光電板僅檢測重金屬 彭啓明坦言：未檢測塑膠微粒

烏山頭水庫水質合格農作物安全 農業部：勿以謠言傷害農民

水庫設光電板 台水：淨水場定期檢測水質均符標準

烏山頭水庫光電板爭議 南市府：「公開清洗時程」全民把關

相關新聞

雨彈狂炸北台！北北基桃等6縣市雨量達停班課標準

昨天起受東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，天氣不穩定，新竹以北及宜蘭有局部豪大雨，劇烈降雨至少持...

雙北宜蘭下到紫爆持續到周三！氣象署啟動較大規模或劇烈豪雨加強作業

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨天起受東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，天氣不穩定，新竹以北及宜蘭有局部豪大雨，劇烈降雨至少持續到周三。氣象署中午12時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，密集更新雨量預報，並於15時30分舉行記者說明會。

風雨超驚人…北市2處降雨破300毫米 文化大學陣風11級

受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，除雙北降雨量驚人，氣象署也針對台北市北投、士林區發布陸上強風特報黃色燈號，預估今...

羅浮宮大白天遭搶 故宮為什麼來台75年可以維持「零失竊」完美紀錄

法國羅浮宮在光天化日之下，被竊賊騎機車搶走了七件「無價之寶」，震驚世界。相較之下，故宮來台75年，迄今仍然維持「零失竊」...

影／BLACKPINK愛高雄手搖飲 衛生局稽查9業者腸桿菌超標挨罰

高雄天氣炎熱，飲料店、冰店密集度全台名列前茅，韓國女團BLACKPINK到高雄開唱也要嘗鮮手搖飲，但相對的食安問題也成為...

做陰莖增大術身亡...北市啟動醫美專案稽查 衛生局列4大違規狀況

日前有男子在醫美診所做陰莖增大手術死亡，引發熱議。為防止憾事發生，北市衛生局9月底到10月初啟動「高風險醫美機構專案稽查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。