環團指環委名單環工獨大 籲環境部重新遴選環評委員
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體今天召開記者會提出五大訴求，包括：環境部停止所有環評審查、重新遴選環評委員，並立即修正環評委員會組織章程和遴選要點等法規命令，終結環工獨大、健康專長遭剔除的環委遴選失衡亂象。
台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，環境部環委名單獨大環工遭抨擊，且「環境部環境影響評估審查委員會組織章程」今年8月1日修正，還剔除了衛福部機關代表在官派委員當中名額，這是很嚴重的失誤。
葉光芃表示，理想做法是衛福部門的官方代表得優先保留名額，且應是次長以上的政務官，最好具備公衛背景。甚至在民間專家學者的委員遴選，也必須有個健康專長的名額，不是醫生，就是公衛專業，至少要有一人。
環團也呼籲，立法院跨黨派立委支持本會期凍結環境部明年度執行環評影響評估業務的500餘萬元。且本屆新遴選環委名單本身已備受爭議，不適格相關審查作業，應雙雙停止中油二接四期和台電五接環評程序。免於加倍重演以環評特快車輾壓高度爭議開發案的環境慘劇。
環團表示，環境部長彭啟明從去年520就任以來，連續飆開環評直達車，去年520就任一個月後，民營燃氣電廠嘉惠電力開發案啟動環評審查，當時還好是由民間公衛學者陳美蓮擔綱專家小組會議主席，因她的健康把關，所以三次初審才進入環評大會，通過環評，環評程序為期一年兩個月。
環團表示，彭啓明如果無法積極回應民團以上訴求，不排除發動民團連署，要求彭啓明下台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言