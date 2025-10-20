快訊

輝達北士科用地僵局有3變數 中央政府到了出手時刻？

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

專為毛孩打造！伊萊克斯寵物抗敏空氣清淨機 5大特色消除過敏原、異味

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
伊萊克斯極適家居500寵物抗敏空氣清淨機，11月起於全台指定通路正式上市，建議售價14,900元。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯極適家居500寵物抗敏空氣清淨機，11月起於全台指定通路正式上市，建議售價14,900元。圖／伊萊克斯提供

不只人類，寵物也會因塵蟎、黴菌等環境因子出現皮膚癢、咳嗽等過敏反應。瑞典伊萊克斯特別針對全台寵物家庭，引進於IFA 2025首度亮相的寵物專屬機種「伊萊克斯極適家居500寵物抗敏空氣清淨機」，主打高效捕捉空氣中96.5%浮毛、去除超過99%貓狗皮屑及6種常見異味氣體，為毛孩家庭打造潔淨、健康的生活空間。

根據農業部調查，全台近3成家庭飼養寵物，約250萬戶，人寵共居已成生活新常態。台灣寵物經濟產值更突破600億元，顯示飼主願意為毛孩投入更多資源，追求高品質的生活照護。然而，環境中的花粉、塵蟎、黴菌孢子等過敏原仍是寵物健康的隱憂。獸醫師蔣明軒指出，這些因子不僅會引起人類過敏，也容易讓犬貓出現皮膚搔癢、打噴嚏、咳嗽等症狀，因此打造適合人寵共居的潔淨空間，已成為現代飼主的重要課題。

伊萊克斯極適家居500寵物抗敏空氣清淨機搭載五重UVC過濾系統，開啟專屬寵物模式後，僅需30分鐘即可捕捉96.5%浮毛，同時去除異味及總揮發性有機化合物，並具備殺菌功能，清淨能力提升至7.04 CASR，可快速淨化約16坪空間。

針對寵物抗敏主打5大特色，包括：機身內含多層精密結構，從外層的寵物專屬濾網開始，0.27mm靜電孔目設計能高效吸附寵物浮毛與細毛，並可水洗重複使用；中層的ANTI BV抗菌層具特殊分子構型，能破壞細菌與病毒外層結構，有效滅除99.99%以上病菌；再搭配由PP與PET不織布組成的多層HEPA濾網，通過SGS抗敏認證，可去除超過99.9%貓狗皮屑。

為解決毛孩家庭常見的異味問題，伊萊克斯也導入雙倍活性碳濾層，以蜂巢式顆粒結構快速吸附氨、二氧化硫、乙酸、硫化氫、甲硫醇與三甲基胺等氣體，去除率高達99%以上，並搭配UVC紫外光技術，在1分鐘內即可滅除99%以上生活常見病菌，全面淨化空氣品質。

延續品牌設計風格，機身以霧面白搭配5.8kg輕巧造型，特別針對寵物特性設計3公分低進氣口與360°環狀吸入，搭載4種運轉模式與5段風速，睡眠模式下音量低至20dB，燈號自動調暗不干擾夜間休息。4色空氣品質燈號可即時顯示環境狀況，智慧模式則自動調整風速。另設有寵物安全鎖與APP遠端操控功能，方便隨時掌握空氣品質。

蔣明軒獸醫師分享使用6個月的心得指出，過敏雖難根治，但透過環境改善能顯著減少發作。他表示，使用該清淨機後，家中空氣明顯清新，小孩與毛孩呼吸狀況更穩定，整體生活品質大幅提升。直覺的APP操作、低噪音運轉與濾網耐用性，讓這款空氣清淨機成為寵物家庭的理想選擇。

伊萊克斯極適家居500寵物抗敏空氣清淨機，開啟專屬寵物模式30分鐘內即可捕捉96.5％浮毛。圖／伊萊克斯提供
伊萊克斯極適家居500寵物抗敏空氣清淨機，開啟專屬寵物模式30分鐘內即可捕捉96.5％浮毛。圖／伊萊克斯提供
外層寵物專屬濾網0.27mm靜電孔目設計能高效吸附寵物浮毛與細毛，並可水洗重複使用。記者黃筱晴／攝影
外層寵物專屬濾網0.27mm靜電孔目設計能高效吸附寵物浮毛與細毛，並可水洗重複使用。記者黃筱晴／攝影
伊萊克斯極適家居500 寵物抗敏空氣清淨機，搭載五重過濾系統＋雙倍活性碳，守護毛孩家庭。記者黃筱晴／攝影
伊萊克斯極適家居500 寵物抗敏空氣清淨機，搭載五重過濾系統＋雙倍活性碳，守護毛孩家庭。記者黃筱晴／攝影
機身採3公分超低離地進氣口與360°環狀零死角吸入設計。記者黃筱晴／攝影
機身採3公分超低離地進氣口與360°環狀零死角吸入設計。記者黃筱晴／攝影

寵物 獸醫師 空氣清淨機

延伸閱讀

霧霾籠罩中台灣！彰化空品全台最差 5測站全橘色提醒

防堵超級細菌！聯新醫院內視鏡清消導入AI 病菌檢出率歸0

影／東北季風來襲！台東卑南溪掀揚塵風飛沙 縣府搶修水覆蓋工法

花蓮「挖土機超人」救災遭刺傷敗血症亡 醫師認為病程快不尋常

相關新聞

雙北宜蘭下到紫爆持續到周三！氣象署啟動較大規模或劇烈豪雨加強作業

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨天起受東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，天氣不穩定，新竹以北及宜蘭有局部豪大雨，劇烈降雨至少持續到周三。氣象署中午12時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，密集更新雨量預報，並於15時30分舉行記者說明會。

影／BLACKPINK愛高雄手搖飲 衛生局稽查9業者腸桿菌超標挨罰

高雄天氣炎熱，飲料店、冰店密集度全台名列前茅，韓國女團BLACKPINK到高雄開唱也要嘗鮮手搖飲，但相對的食安問題也成為...

做陰莖增大術身亡...北市啟動醫美專案稽查 衛生局列4大違規狀況

日前有男子在醫美診所做陰莖增大手術死亡，引發熱議。為防止憾事發生，北市衛生局9月底到10月初啟動「高風險醫美機構專案稽查...

受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響 桃機4航班轉降並關閉觀景台

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，今天基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣有局部大雨或豪雨，水利署也針對桃...

加熱菸開賣不到一天！ 衛福部勒令下架8品項「未標尼古丁」

加熱菸審核二年半，10月17日首日上市，但不到一天就下架？衛生單位稽查發現，新上市加熱菸未依規定標示尼古丁含量，衛福部第...

光電板磨碎溶出也不影響水質 彭啓明保證：前述極端情況不會發生

今年7月的丹娜絲颱風毀損大量光電板，近日烏山頭水庫的水面型光電板也讓民眾擔憂可能影響民生水質。環境部長彭啓明今再指出，環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。