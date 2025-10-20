專為毛孩打造！伊萊克斯寵物抗敏空氣清淨機 5大特色消除過敏原、異味

不只人類，寵物也會因塵蟎、黴菌等環境因子出現皮膚癢、咳嗽等過敏反應。瑞典伊萊克斯特別針對全台寵物家庭，引進於IFA 2025首度亮相的寵物專屬機種「伊萊克斯極適家居500寵物抗敏空氣清淨機」，主打高效捕捉空氣中96.5%浮毛、去除超過99%貓狗皮屑及6種常見異味氣體，為毛孩家庭打造潔淨、健康的生活空間。

根據農業部調查，全台近3成家庭飼養寵物，約250萬戶，人寵共居已成生活新常態。台灣寵物經濟產值更突破600億元，顯示飼主願意為毛孩投入更多資源，追求高品質的生活照護。然而，環境中的花粉、塵蟎、黴菌孢子等過敏原仍是寵物健康的隱憂。獸醫師蔣明軒指出，這些因子不僅會引起人類過敏，也容易讓犬貓出現皮膚搔癢、打噴嚏、咳嗽等症狀，因此打造適合人寵共居的潔淨空間，已成為現代飼主的重要課題。

伊萊克斯極適家居500寵物抗敏空氣清淨機搭載五重UVC過濾系統，開啟專屬寵物模式後，僅需30分鐘即可捕捉96.5%浮毛，同時去除異味及總揮發性有機化合物，並具備殺菌功能，清淨能力提升至7.04 CASR，可快速淨化約16坪空間。

針對寵物抗敏主打5大特色，包括：機身內含多層精密結構，從外層的寵物專屬濾網開始，0.27mm靜電孔目設計能高效吸附寵物浮毛與細毛，並可水洗重複使用；中層的ANTI BV抗菌層具特殊分子構型，能破壞細菌與病毒外層結構，有效滅除99.99%以上病菌；再搭配由PP與PET不織布組成的多層HEPA濾網，通過SGS抗敏認證，可去除超過99.9%貓狗皮屑。

為解決毛孩家庭常見的異味問題，伊萊克斯也導入雙倍活性碳濾層，以蜂巢式顆粒結構快速吸附氨、二氧化硫、乙酸、硫化氫、甲硫醇與三甲基胺等氣體，去除率高達99%以上，並搭配UVC紫外光技術，在1分鐘內即可滅除99%以上生活常見病菌，全面淨化空氣品質。

延續品牌設計風格，機身以霧面白搭配5.8kg輕巧造型，特別針對寵物特性設計3公分低進氣口與360°環狀吸入，搭載4種運轉模式與5段風速，睡眠模式下音量低至20dB，燈號自動調暗不干擾夜間休息。4色空氣品質燈號可即時顯示環境狀況，智慧模式則自動調整風速。另設有寵物安全鎖與APP遠端操控功能，方便隨時掌握空氣品質。