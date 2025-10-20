有謙家園20年後以舊建照變更施工增致災風險 民團要求監察院重啟調查

監察院日前針對新竹寶山鄉山坡地住宅開發案「有謙家園」調查報告出爐，強調政府應對於環評法實施前取得開發許可，卻於20多年後才開發可能增加的致災風險予以正視，更指出新竹縣政府針對此案多項違法情事未能令其改善問題。民團今召開記者會指出，監察院針對這個未能調查出來的重大疏漏應立即重啟調查，並對竹縣府的縱容放水予以嚴處。

立委陳昭姿表示，在面對我國地震頻繁、氣候變遷強降雨的現況，山坡地開發風險倍增，中央與地方政府本應更加嚴防與戒備，但有謙家園卻凸顯政府對於20多年前山坡地社區開發的老丙建，在林肯大郡大事件後全面停止開發後，直至近年老丙建解禁，才又用舊建照進行變更、施工的風險，地方政府更是放水，針對明確違規情事仍無法令其改善。

此外，監察院啟動的調查，也讓竹縣府避重就輕，無視於整地後坡度不大的地形來掩蓋削峰填谷的事實，如此先天不良又後天失調的加總條件下，是在未來埋下更多未爆彈，不該由人民來承擔這些政府明明可以預先避免的災難。

陳昭姿表示，有謙家園案所凸顯的山坡地開發風險以及制度問題，中央政府應立即啟動檢討，環境部應針對全國類似案件進行全面盤點清查，並針對此類老環評所可能導致的致災風險提出因應作為。而國土署及農村水保署針對此類開發後續違反土地使用管制及水土保持案件，應清查列管，並督導竹縣府等地方政府進行有效裁罰、促其改善，全面防堵山坡地社區不當開發風險，保障人民居住安全的基本權利。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，監察院調查報告中，新竹縣政府稱2018年開發單位送審建造執照時，原始地形平均坡度皆未超過30%實為謊言。以1993年開發前的環評書件資料所示，三級坡以上面積約有12.7公頃，竹縣府所稱平均坡度皆未超過30%為2018年大規模整地後的結果，竹縣府未依既有環評資料去查詢確認，替開發單位背書地貌平坦可以開發，不僅瀆職，在氣候變遷強降雨風險之下，更將買房居住的民眾置於生命財產巨大風險之中，監察院應立即重啟調查，並對竹縣府的縱容放水予以嚴處。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧表示，有謙家園開發單位的廢水處理設施並未依照環評審查要求妥善設置，環評委員對於將寶山路西側100多戶的生活汙水如遇停電將無法送至位置更高的寶山路東側大門旁汙水處理廠表達反對，至今仍未見開發單位提出寶山路西側住戶的汙水處理方式，如此一來，廢汙水很可能只有簡易處理就直接排入雙溪，再流往客雅溪並進入青草湖，惡化青草湖水質甚至造成優養化，因此監察院不應迴避此問題，應該再深入調查。