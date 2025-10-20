恆春半島又出現鼬獾狂犬病 屏東今年累計第五例

屏東縣恆春鎮茄湖里10月9日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，這是屏東今年第5例，也是恆春半島第4例的野生動物狂犬病，農業處表示，近期到恆春鎮、車城鄉提供免費施打狂犬病疫苗，周邊鄉鎮民眾把握機會，守護毛孩健康。

農業處長鄭永裕說，台灣目前狂犬病疫情侷限鼬獾、白鼻心等野生動物，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，呼籲民眾遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，預防狂犬病傳播，若民眾有發現死亡食肉目野生動物鼬獾、白鼻心、食蟹獴等，請通報屏東縣動物防疫所08-7224109送驗。

屏東縣動物防疫所表示，屏東高風險鄉鎮下半年第二輪巡迴注射活動密集辦理，詳細場次資訊可於「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢，請民眾多加利用。

動防所指出，除各鄉鎮巡迴注射活動外，每月最後一個星期三上班時間（上午8時至12時，下午1時至5時），開放民眾攜帶有晶片登記毛孩前往免費施打狂犬病疫苗。響應世界狂犬病日並鼓勵毛孩完成注射，即起凡於屏東縣動物防疫所完成狂犬病疫苗注射即贈禮品1份，送完為止，請飼主把握機會踴躍參加。