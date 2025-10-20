影／BLACKPINK愛高雄手搖飲 衛生局稽查9業者腸桿菌超標挨罰

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局今年6月至9月擴大抽檢飲料店、冰品店，共檢驗183件樣品，其中9件不符規定（圖為合格業者）。圖／衛生局提供
高雄天氣炎熱，飲料店、冰店密集度全台名列前茅，韓國女團BLACKPINK到高雄開唱也要嘗鮮手搖飲，但相對的食安問題也成為一大考驗，高市衛生局今年6月至9月擴大抽檢，共檢驗183件樣品，其中9家業者不符規定，包括6件飲冰品腸桿菌科超標、3件楊桃汁檢出違規甜味劑，依食安法裁處。

衛生局指出，這次183件樣品共抽驗飲冰品、配料、蔬果汁及茶葉，檢驗項目包括衛生標準、農藥殘留、香豆素、著色劑及甜味劑等，結果顯示，9件不符規定，其中6件飲冰品腸桿菌科超標，複檢後仍未合格。

另有3件楊桃汁檢出甜味劑不符規定，依食安法規定對8件轄內違規業者各裁罰3萬元，另1件飲冰品腸桿菌科超標部分，已移請轄管衛生局續辦。

衛生局表示，腸桿菌科為監測飲冰品及食品衛生的重要指標之一，也是評估製程是否存在衛生缺失的關鍵依據，若檢出超標，代表製程中可能發生衛生不良、食材或包裝器具遭汙染，亦或者與員工衛生狀況不佳有關。

此外，楊桃汁檢出的甜味劑為環己基（代）磺硫胺酸鹽，屬不得使用於該類食品添加物，不符食品添加物使用範圍及限量規格標準，已依法查處。

向來以高溫聞名的高雄，飲冰品需求旺盛，全市手搖飲與冰果店密度高，但愈熱愈忙碌，就易忽略衛生細節，許多店家在高峰時段常未落實清潔流程或器具消毒，增加微生物汙染風險。

衛生局提醒業者落實自主衛生管理，保持環境與人員清潔，確保食材、冰塊與設備、盛裝容器具、食材原物料貯存環境及製程的衛生安全容，同時遵守食品添加物使用規範，將會持續查核市售飲冰品與原料，違規者一律依法辦理。

衛生局表示，相關抽驗結果已公布於「高雄市食安地圖」，民眾可上網查詢各店家檢驗紀錄，衛生局呼籲，消費者若有食安疑慮，可撥打食品衛生科專線07-7134000反映，共同維護食的安全。

