做陰莖增大術身亡...北市啟動醫美專案稽查 衛生局列4大違規狀況

日前有男子在醫美診所做陰莖增大手術死亡，引發熱議。為防止憾事發生，北市衛生局9月底到10月初啟動「高風險醫美機構專案稽查」，針對15間高風險醫美機構加強稽查，發現有病例塗改、未詳實記載收費項目等狀況，已要求業者限期改善，未改善單項最高可處25萬，待程序調查完成後，將違規名單公告於官網。

衛生局表示，此次稽查發現醫療單位有出現多種違反狀況，包含病歷塗改處未以劃線刪除並加蓋醫師簽章或病歷未簽章、未詳實記載收費項目收據金額與病歷金額不符、部分醫師未依規定辦理支援報備、部分醫療機構設置與原核准登記項目不符，已要求相關單位限期改善，若屆期未改善將依相關法條處1萬至25萬元罰緩，目前已依違規情節行政程序調查中，後續將針對違規名單公開於官網。

衛生局說，醫學美容屬醫療行為，應由合格醫師於合法醫療機構執行，特定手術如削骨、拉皮等，更須依特管法規定，由具專科醫師資格且完成繼續教育醫師執行，並於全身麻醉手術時配置麻醉專科醫師在場，以確保醫療安全。

衛生局提醒，選擇醫美療程時應遵守「六要三不」，包含「要看診所開業執照、要查醫師執照與專科資格、要與醫師充分溝通、要由醫事人員親自操作、要詳閱同意書及說明書、要索取收據。」以及「不相信誇大字眼、不參加折扣或團購促銷、不要預付訂金或預購療程。