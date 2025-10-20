快訊

做陰莖增大術身亡...北市啟動醫美專案稽查 衛生局列4大違規狀況

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
日前有男子在醫美診所做陰莖增大手術死亡，引發熱議。為防止憾事發生，北市衛生局9月底到10月初啟動「高風險醫美機構專案稽查」，針對15間高風險醫美機構加強稽查。示意圖。本報資料照。
日前有男子在醫美診所做陰莖增大手術死亡，引發熱議。為防止憾事發生，北市衛生局9月底到10月初啟動「高風險醫美機構專案稽查」，針對15間高風險醫美機構加強稽查，發現有病例塗改、未詳實記載收費項目等狀況，已要求業者限期改善，未改善單項最高可處25萬，待程序調查完成後，將違規名單公告於官網。

衛生局表示，此次稽查發現醫療單位有出現多種違反狀況，包含病歷塗改處未以劃線刪除並加蓋醫師簽章或病歷未簽章、未詳實記載收費項目收據金額與病歷金額不符、部分醫師未依規定辦理支援報備、部分醫療機構設置與原核准登記項目不符，已要求相關單位限期改善，若屆期未改善將依相關法條處1萬至25萬元罰緩，目前已依違規情節行政程序調查中，後續將針對違規名單公開於官網。

衛生局說，醫學美容屬醫療行為，應由合格醫師於合法醫療機構執行，特定手術如削骨、拉皮等，更須依特管法規定，由具專科醫師資格且完成繼續教育醫師執行，並於全身麻醉手術時配置麻醉專科醫師在場，以確保醫療安全。

衛生局提醒，選擇醫美療程時應遵守「六要三不」，包含「要看診所開業執照、要查醫師執照與專科資格、要與醫師充分溝通、要由醫事人員親自操作、要詳閱同意書及說明書、要索取收據。」以及「不相信誇大字眼、不參加折扣或團購促銷、不要預付訂金或預購療程。

醫師 衛生局 醫美

相關新聞

雙北宜蘭下到紫爆持續到周三！氣象署啟動較大規模或劇烈豪雨加強作業

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨天起受東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，天氣不穩定，新竹以北及宜蘭有局部豪大雨，劇烈降雨至少持續到周三。氣象署中午12時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，密集更新雨量預報，並於15時30分舉行記者說明會。

影／BLACKPINK愛高雄手搖飲 衛生局稽查9業者腸桿菌超標挨罰

高雄天氣炎熱，飲料店、冰店密集度全台名列前茅，韓國女團BLACKPINK到高雄開唱也要嘗鮮手搖飲，但相對的食安問題也成為...

做陰莖增大術身亡...北市啟動醫美專案稽查 衛生局列4大違規狀況

日前有男子在醫美診所做陰莖增大手術死亡，引發熱議。為防止憾事發生，北市衛生局9月底到10月初啟動「高風險醫美機構專案稽查...

受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響 桃機4航班轉降並關閉觀景台

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，今天基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣有局部大雨或豪雨，水利署也針對桃...

加熱菸開賣不到一天！ 衛福部勒令下架8品項「未標尼古丁」

加熱菸審核二年半，10月17日首日上市，但不到一天就下架？衛生單位稽查發現，新上市加熱菸未依規定標示尼古丁含量，衛福部第...

光電板磨碎溶出也不影響水質 彭啓明保證：前述極端情況不會發生

今年7月的丹娜絲颱風毀損大量光電板，近日烏山頭水庫的水面型光電板也讓民眾擔憂可能影響民生水質。環境部長彭啓明今再指出，環...

