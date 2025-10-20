快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

聽新聞
0:00 / 0:00

洗腎人數下降中 但等候腎臟近9千人 每年僅4百人可移植

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台北醫學大學校長吳麥斯指出，台灣並不是洗腎王國，需要進入洗腎的末期腎臟病換新發生人數已逐漸下降。圖／本報資料照片
台北醫學大學校長吳麥斯指出，台灣並不是洗腎王國，需要進入洗腎的末期腎臟病換新發生人數已逐漸下降。圖／本報資料照片

根據健保署統計，自民國109年起，台灣腎臟病人數呈下降趨勢，但洗腎人口仍然居高不下，民國113年全台透析人數近9.7萬人。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，我國的透析人口在各界努力下已趨緩，這五年來新發生人數亦為「負成長」。慢性腎臟病只要控制得宜，不一定會走向透析，也不用換腎！

「這9萬6千多名透析患者，接近9萬人是慢性腎臟病患，有些是急性症狀需要緊急治療，腎功能恢復後，就有機會停止透析。」吳麥斯強調，並非透析人數都是慢性腎臟病患，而一年近9.7萬人透析治療與400多例腎臟移植，不能拿來相比較，移植人數少的原因是等待者眾多，捐贈數量卻遠遠不足。

洗腎病友若已是末期腎衰竭，接受腎臟移植不僅存活率較高，也能擁有較好的生活品質。吳麥斯指出，等待腎臟移植的病患人數眾多，近10萬名患者依賴透析續命，但每年僅4百人獲腎移植，重點是「捐贈」，捐贈者不夠多，現行登錄在案、排隊等候腎臟的人數近9千人，兩者比例懸殊。

其次，接受移植的患者也不一定是新病人，而是洗腎好幾年的病友。吳麥斯說，腎臟內科的治療方式因人而異，每位醫護人員都非常努力避免患者進入透析病程。而進入洗腎階段，也並非要換腎或不適合換腎，「已經超80歲了，換腎的效益不大，且手術風險相對較高。」

吳麥斯表示，高齡的慢性腎臟病患者，有些罹患糖尿病、心臟病、三高及心血管疾病，這些疾病會相互影響，加速腎功能惡化。除了捐贈器官有限，移植手術也需要評估身體狀況是否能承受；換腎並非是慢性腎臟病患者的唯一選擇，要同時考量其他末期醫療的選項。

「隨著年齡增長，器官衰竭也愈來愈普遍，使得高齡患者的洗腎比率增加。」吳麥斯說，人口老化、糖尿病控制不良也是造成台灣洗腎人口增加的原因，但總歸來說，透析人口在各界努力下已有趨緩，不應把洗腎人口以及腎臟移植手術案例相提並論，「一腎難求」才是主因。

腎臟病 患者 洗腎

延伸閱讀

台灣洗腎人口多 醫籲「4招」預防腎病

全台第一大鎮拚10萬人口！竹東加碼生育津貼最高10萬、重陽禮金翻倍

腰圍比腿長、腹水達1萬毫升 他長年洗腎「生不如死」 太太捐腎獲新生

再過2年腎病人口將破300萬人 北醫大體系「綠色腎臟」減廢水、減耗能

相關新聞

雙北宜蘭下到紫爆持續到周三！氣象署啟動較大規模或劇烈豪雨加強作業

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨天起受東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，天氣不穩定，新竹以北及宜蘭有局部豪大雨，劇烈降雨至少持續到周三。氣象署中午12時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，密集更新雨量預報，並於15時30分舉行記者說明會。

羅浮宮大白天遭搶 故宮為什麼來台75年可以維持「零失竊」完美紀錄

法國羅浮宮在光天化日之下，被竊賊騎機車搶走了七件「無價之寶」，震驚世界。相較之下，故宮來台75年，迄今仍然維持「零失竊」...

影／BLACKPINK愛高雄手搖飲 衛生局稽查9業者腸桿菌超標挨罰

高雄天氣炎熱，飲料店、冰店密集度全台名列前茅，韓國女團BLACKPINK到高雄開唱也要嘗鮮手搖飲，但相對的食安問題也成為...

做陰莖增大術身亡...北市啟動醫美專案稽查 衛生局列4大違規狀況

日前有男子在醫美診所做陰莖增大手術死亡，引發熱議。為防止憾事發生，北市衛生局9月底到10月初啟動「高風險醫美機構專案稽查...

受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響 桃機4航班轉降並關閉觀景台

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，今天基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣有局部大雨或豪雨，水利署也針對桃...

加熱菸開賣不到一天！ 衛福部勒令下架8品項「未標尼古丁」

加熱菸審核二年半，10月17日首日上市，但不到一天就下架？衛生單位稽查發現，新上市加熱菸未依規定標示尼古丁含量，衛福部第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。