洗腎人數下降中 但等候腎臟近9千人 每年僅4百人可移植

根據健保署統計，自民國109年起，台灣腎臟病人數呈下降趨勢，但洗腎人口仍然居高不下，民國113年全台透析人數近9.7萬人。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，我國的透析人口在各界努力下已趨緩，這五年來新發生人數亦為「負成長」。慢性腎臟病只要控制得宜，不一定會走向透析，也不用換腎！

「這9萬6千多名透析患者，接近9萬人是慢性腎臟病患，有些是急性症狀需要緊急治療，腎功能恢復後，就有機會停止透析。」吳麥斯強調，並非透析人數都是慢性腎臟病患，而一年近9.7萬人透析治療與400多例腎臟移植，不能拿來相比較，移植人數少的原因是等待者眾多，捐贈數量卻遠遠不足。

洗腎病友若已是末期腎衰竭，接受腎臟移植不僅存活率較高，也能擁有較好的生活品質。吳麥斯指出，等待腎臟移植的病患人數眾多，近10萬名患者依賴透析續命，但每年僅4百人獲腎移植，重點是「捐贈」，捐贈者不夠多，現行登錄在案、排隊等候腎臟的人數近9千人，兩者比例懸殊。

其次，接受移植的患者也不一定是新病人，而是洗腎好幾年的病友。吳麥斯說，腎臟內科的治療方式因人而異，每位醫護人員都非常努力避免患者進入透析病程。而進入洗腎階段，也並非要換腎或不適合換腎，「已經超80歲了，換腎的效益不大，且手術風險相對較高。」

吳麥斯表示，高齡的慢性腎臟病患者，有些罹患糖尿病、心臟病、三高及心血管疾病，這些疾病會相互影響，加速腎功能惡化。除了捐贈器官有限，移植手術也需要評估身體狀況是否能承受；換腎並非是慢性腎臟病患者的唯一選擇，要同時考量其他末期醫療的選項。

「隨著年齡增長，器官衰竭也愈來愈普遍，使得高齡患者的洗腎比率增加。」吳麥斯說，人口老化、糖尿病控制不良也是造成台灣洗腎人口增加的原因，但總歸來說，透析人口在各界努力下已有趨緩，不應把洗腎人口以及腎臟移植手術案例相提並論，「一腎難求」才是主因。