受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響 桃機4航班轉降並關閉觀景台

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，今天基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣有局部大雨或豪雨，水利署也針對桃園市部分區域發布一級警戒。受不良天氣影響，截至今天上午11時，桃園國際機場已有4航班轉降高雄機場，機場公司提醒旅客及接機親友，出發前，預先與航空公司確認班機最新動態。

機場公司表示，桃園機場受不良天氣影響，截至今天（20日）上午11時，共有4航班轉降高雄機場，昨天（19日）晚間的中華航空CI-794航班及CI-920航班轉降高雄後，旅客於高雄小港機場下客，越南航空VN-570航班昨天轉降高雄後，今天已返回桃園機場；今天則有澳門航空NX-632轉降高雄後，旅客先下機在高雄小港機場航廈內等候。