聽新聞
0:00 / 0:00
共伴效應發威 基隆河上游累計雨量194毫米 員山子啟動今年首波分洪
基隆河上游山區，因風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，雨勢不斷。水利署第10河川分署表示，基隆河水位今天凌晨超過標高63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪，並是今年第1次到達分洪水位。
第10河川分署今天表示，因為颱風外圍環流共伴東北季風，夾帶豐沛水氣，研判北台灣會出現豪雨等級以上降雨，預判員山子可能會啟動分洪。
第10河川分署嚴陣以待，員山子分洪管理中心防汛人員提前進駐，啟動分洪機制，加強巡檢各項分洪設施及機電設備整備情形，確認分洪隧道、各項分洪設施安全無虞、排砂道自動閘門操作及監測系統正常營運。
基隆河上游累計雨量已達194毫米，基隆河員山子分洪道的水位，昨晚11時30分到達警戒水位62.5公尺，洪水開始越過側流堰，進入分洪靜水池。今天凌晨1時45分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。這是員山子分洪道今年第1次分洪，若從2004年啟用起算，今天是第64次分洪作業。
第10河川分署表示，隧道分洪期間，員山子管理中心會嚴密掌握分洪情形，並即時向水情中心回報最新水情。透過進出水口廣播系統及跑馬燈警告看板發布分洪訊息，確保周邊居民及設施安全，降低洪災風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言