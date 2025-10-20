快訊

共伴效應發威 基隆河上游累計雨量194毫米 員山子啟動今年首波分洪

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
基隆河水位今天凌晨超過標高63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪，這是今年第1次到達分洪水位。圖／水利署第10河川分署提供
基隆河上游山區，因風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，雨勢不斷。水利署第10河川分署表示，基隆河水位今天凌晨超過標高63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪，並是今年第1次到達分洪水位。

第10河川分署今天表示，因為颱風外圍環流共伴東北季風，夾帶豐沛水氣，研判北台灣會出現豪雨等級以上降雨，預判員山子可能會啟動分洪。

第10河川分署嚴陣以待，員山子分洪管理中心防汛人員提前進駐，啟動分洪機制，加強巡檢各項分洪設施及機電設備整備情形，確認分洪隧道、各項分洪設施安全無虞、排砂道自動閘門操作及監測系統正常營運。

基隆河上游累計雨量已達194毫米，基隆河員山子分洪道的水位，昨晚11時30分到達警戒水位62.5公尺，洪水開始越過側流堰，進入分洪靜水池。今天凌晨1時45分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。這是員山子分洪道今年第1次分洪，若從2004年啟用起算，今天是第64次分洪作業。

第10河川分署表示，隧道分洪期間，員山子管理中心會嚴密掌握分洪情形，並即時向水情中心回報最新水情。透過進出水口廣播系統及跑馬燈警告看板發布分洪訊息，確保周邊居民及設施安全，降低洪災風險。

員山子 基隆 洪水

