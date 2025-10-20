加熱菸開賣不到一天！ 衛福部勒令下架8品項「未標尼古丁」

加熱菸審核二年半，10月17日首日上市，但不到一天就下架？衛生單位稽查發現，新上市加熱菸未依規定標示尼古丁含量，衛福部第一時間依法要求全面下架，待重新標示符合規定再上架。台灣拒菸聯盟表示，贊同全面檢驗市售加熱菸的尼古丁含量，確保符合限值規定，政府應持續強力執法以維護國人健康。

根據「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」第8條規定，菸品之尼古丁、焦油含量，應依菸品出廠檢測結果據實標示。針對此次加熱菸商未依規定標示尼古丁含量，台灣拒菸聯盟強烈譴責跨國菸草公司挑戰政府公權力、愚弄台灣人民，完全無視台灣法律。

衛福部第一時間要求違法加熱菸品下架時，業者仍一度繼續販售，網路社群更集體出現各種力挺菸商的言論。台灣拒菸聯盟呼籲，政府必需挺住壓力，若連第一家業者違規都無法貫徹菸害防制的執行力道，嚴格管制加熱菸根本只是空談，防範新興菸品一定要嚴守販售紅線。

台灣拒菸聯盟強調，核准上市的加熱菸就是菸品。依「菸害防制法」第10條第2項規定，菸品容器應標示尼古丁、焦油含量。若違反菸防法相關規定，可依同法第29條，針對違規的製造、輸入業者處新台處100萬到500萬罰鍰，販賣者亦可處1萬到5萬罰鍰。

衛福部放行2家國際菸商加熱菸品在台上市，第一家上市首日卻因未依法標示尼古丁含量，勒令全面下架。面對第二家跨國菸草公司加熱菸品即將上市，台灣拒菸聯盟表示，衛福部與各縣市衛生局應持續加強稽查行動，確認從標示到包裝、展示、販售、廣告促銷等，查獲違法立即裁處，沒有模糊空間。