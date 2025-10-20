快訊

立委質疑光電面積大增但處理量能不足 彭啓明：過去急於衝量缺乏討論

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
劉建國質詢時指出，2016年太陽光電板覆蓋面積約1125座足球場，但到了今年已經高達約1萬7724座足球場，以現在甲級業者的處理量能來看，未來要處理真的很有難度，建議環境部在光電板處理上要更積極。記者李柏澔／攝影
我國政府的目標在2025年太陽光電裝置容量達到20GW，但受到疫情等影響，太陽光電在2025年的20GW目標已確定延後，預計需到2026年底才能達成。然而環境中大面積鋪設的光電板已造成民眾質疑，未來廢棄光電板的處理量能也嚴重不足，導致民眾對光電政策的不信任。環境部長彭啓明今坦言，過去急於衝量導致討論不足，預計未來1到2年內可釐清各項質疑，但仍須找到平衡點。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請環境部、經濟部、農業部、內政部、交通部就「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」進行專題報告，並備質詢。

立委林月琴質詢時指出，光電開發應該要兼顧生態、空間和人文，但如今卻被批評無法達到居民的回應，甚至被批是在方便產業，因此社會、生態、經濟、人文的影響評估機制應更完善，把土地利用、地方生計、社會影響納入考量，避免事後對立。另也要明確訂出規模與累積開發標準，讓制度更有預測性，避免模糊空間被濫用。

彭啓明坦言，過去光電政策急於衝量，導致討論不足，現在已和各界坐下來談，政府也會主動研究，預計1到2年內可以釐清各項質疑，但還是要找到平衡點。

林月琴另指出，因風災受損的大量廢棄光電板，現有甲級業者年處理量約5萬公噸，遠低於2039年預估需求的10萬噸；此外，高值化處理量能每月僅650噸，大多數仍為低價值破碎處理，貴金屬回收也相當不足。

另推估2045年回收基金規模173億，但估算該年處理成本約397億，加上後端處理流向追蹤不到，循環經濟無法驗證。

彭啓明表示，已有好幾家中南部業者申請可以來協助處理，希望處理量可以盡快上來，但因為這次風災突然多了十幾萬片廢棄光電板，這在過去從未發生，會透過每次的經驗精進和學習。目前苗栗有家業者可以將廢棄光電板92％全回收，另有家甚至可以做到99％，希望未來都能到99%以上。

立委劉建國質詢時指出，2016年太陽光電板覆蓋面積約1125座足球場，但到了今年已經高達約1萬7724座足球場，相當於台北市總面積的一半，年增率高達35%，以現在甲級業者的處理量能來看，未來要處理真的很有難度，建議在光電板處理上要更積極，否則彭部長可能會在這個位置上「大摔一跤」。

光電板 彭啓明

