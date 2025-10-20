假日急症中心新制11月上路 醫師職業工會憂急重症醫護陷入相對剝奪感

為紓緩醫院急診壅塞，衛福部推動「假日急症中心（UCC）」新制將於11月上路。醫師職業工會表示支持解決急診壅塞，強化醫療韌性，但擔心UCC進一步導致目前醫院的急重症醫療人員產生相對剝奪感，甚至導致醫療人力進一步流失到基層。

針對 推動「假日急症中心（UCC）」，衛福部長石崇良過去受諺指出，UCC的目標是解決急診壅塞，強化醫療韌性，且看診僅需150元，相較醫院急診最多省600元，比衝大醫院便宜。醫師職業工會秘書長陳亮甫指出，對此兩大政策目標，工會表達支持。

但陳亮甫也指出，從邏輯上來看，分流輕症患者並無法解決急診病患無床可住，必須滯留急診的問題，急診醫學會也早已發聲明表示，「急診壅塞」是「急診待床壅塞」，並不是急診來診的病人多或是輕症病人多所造成。

工會擔心，UCC會進一步導致目前醫院的正規急重症醫療人員產生相對剝奪感，甚至導致醫療人力進一步流失到基層。主因是UCC提供給醫療人員的津貼相對高，雖然是符合台灣目前的物價指數，卻高於正規急重症人力的津貼。

陳亮甫指出，若當前政策沒有進一步擬定醫療人力福利與韌性的配套，醫療人員與其繼續待在醫院承受高工時與輪值假日班，不如到基層平日看自費與醫美，假日賺UCC津貼，到時候就變成只有發燒、腹瀉等輕症大家搶著顧，重症老人繼續壅塞急診等到天荒地老。

陳亮甫說，無論是即將上路的UCC或當前急診，收費皆相當低廉，難有鑑別度，在急診救命治療的費用不會令民眾有感，無法有效導流、導正民眾就醫習慣，以目前試辦在各大都會區來說，反而令民眾出現「醫療理當如此廉價」的錯覺。

陳亮甫表示，強化原先就在基層的人力，讓他們有彈性能支援輕急症，縱然立意良善，但工會主張，撥多少資源在UCC，就該撥多少資源在原有的急診與重症照護，也應強化監管，改善急重症人力缺乏彈性與韌性的問題，否則資源錯置之下，長久下來急重症人才恐進一步流失。