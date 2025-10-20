快訊

雙北宜蘭下到紫爆持續到周三！氣象署啟動較大規模或劇烈豪雨加強作業

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新竹以北及宜蘭有局部豪大雨，劇烈降雨至少持續到周三。聯合報系資料照
新竹以北及宜蘭有局部豪大雨，劇烈降雨至少持續到周三。聯合報系資料照

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨天起受東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，天氣不穩定，新竹以北及宜蘭有局部豪大雨，劇烈降雨至少持續到周三。氣象署中午12時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，密集更新雨量預報，並於15時30分舉行記者說明會。

李孟軒指出，最近北部及東半部易有豪大雨，桃園以北及宜花、北部山區有豪雨，20-21日大台北、基隆、北海岸及宜蘭，以及22日宜蘭地區恐有豪雨以上。

昨天到今天上午9時，包括新北市、台北市及宜蘭累積雨量超過200毫米，下到紫爆。李孟軒指出，雨量累積最多的是新北市石碇區達338.5毫米，台北市南港有329毫米，新北市蘆竹區達232.5毫米，宜蘭頭城也有200.5毫米。

未來一周降雨趨勢，李孟軒指出，上半周降雨仍明顯，今明兩天受東北季風及颱風外圍環流影響，北東大雨或豪雨，宜蘭、北海岸及雙北地區豪雨以上；周三及周四受東北季風及低壓帶影響，新竹以北及宜花大雨或豪雨，22日宜蘭豪雨以上。

李孟軒指出，周五及周六受東北季風影響，北海岸、宜蘭及北部、花蓮山區仍有大雨；下周日東北季風再增強，但這波比較乾，北東偶雨，中南部局部午後轉雨。

溫度方面，李孟軒說，北部周四之前高溫26度以下，周五、周六稍回溫，下周日東北季風再增強，氣溫再下滑。

昨天到今天上午9時，包括新北市、台北市及宜蘭累積雨量超過200毫米，下到紫爆。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
宜蘭 豪雨

