苦瓜「最營養部分」你都丟了？日專家：不只不苦 維生素C是果肉1.7倍

根據日媒「FNN」報導，在料理苦瓜時，許多人習慣將中間的瓜囊挖除丟棄。事實上，這可能是個浪費的行為。日本蔬果專家堀基子指出，苦瓜囊不僅幾乎沒有苦味，營養價值更遠勝果肉，丟掉非常可惜。本文將分享如何挑選苦瓜，以及如何聰明料理，在保留營養的同時去除苦味。

許多人誤以為苦瓜的苦味來自瓜囊，但摘下一點吃吃看就知道瓜囊幾乎不苦。專家解釋，苦瓜本身的維生素C含量已是檸檬的1.5倍，苦瓜囊的維生素C則是果肉的1.7倍，且耐加熱，與油脂一起烹調更有助於吸收β-胡蘿蔔素。因此，下次料理時，不妨將去除種籽的瓜囊留下，無論是加入味噌湯，或是炸成天婦羅，都是不浪費食材、兼顧美味與健康的吃法。

至於如何挑選苦瓜，專家也傳授了訣竅。應挑選色澤鮮豔、表面有光澤、飽滿未受損，且入手感覺沉重紮實者為佳。保存時可裝入塑膠袋冷藏。在處理苦味方面，專家建議，最簡單的方式是在苦瓜起鍋前，撒上大量的柴魚片，柴魚片能吸收苦味，使口感溫和許多。

此外，專家提醒，若買到紅色籽的苦瓜，並不是腐壞，而是「成熟」的現象。包裹種籽的紅色果凍狀物質帶有甜味，是古早味的零食。熟成的苦瓜果肉會轉黃，口感較軟、苦味降低，適合生吃。若苦瓜太多，專家建議還可製成醃菜、甜醋漬或日式醬油煮。例如將苦瓜薄片與魩仔魚，加入糖、醬油、醋同煮，最後拌入柴魚片和白芝麻，就是一道簡單的常備菜。