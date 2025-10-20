Coupang酷澎合作INNISFREE、too cool for school 打響秋季美妝第一波活動
涼意漸起、換季保養正當時！美商 Coupang 酷澎打響秋季美妝第一波活動，結合人氣品牌 INNISFREE 與 too cool for school 推出「Coupang 酷澎韓系人氣保養彩妝」品牌週。多款熱銷面膜、化妝水、乳霜與彩妝商品限時 6 折起，還有酷澎獨家品牌好禮，讓妳在季節交替間輕鬆升級保養儀式，綻放煥新光采。
以「高效自然主義」為品牌核心，INNISFREE從綠茶成分出發，加入A醇、維他命C等高效成分，致力打造出肌膚健康之美，結合Coupang酷澎便捷端到端服務，讓顧客快速取得商品、滿足肌膚時刻所需！2025年話題新品邀請人氣男星 Mingyu 好感推薦「綠茶神經醯胺牛奶水精華」，以「超導綠茶保濕科技™」將美肌綠茶水與綠茶籽油結合膠囊科技，帶來創造出比一般玻尿酸更深層、更有效的保濕效果，搭配關鍵的輕盈水感配方「綠茶神經醯胺」，如同牛奶般質地能迅速吸收、水潤無負擔，並強健肌膚屏障。
INNISFREE鎖定各類膚質共同關注的補水需求，以「綠茶籽玻尿酸保濕精華」逐一解決保養問題，提供長效保濕效果、緩解肌膚內在乾燥問題。品牌最具代表性的「我的真萃能量面膜系列」提供水感、精華、乳霜三種質地類型，可依據膚質狀況幫助滿足舒緩肌膚、深層保濕、潤澤彈力等不同需求。蘊含濟州天然元素的「火山泥毛孔調理潔面乳」，添加0.5%水楊酸、脂溶性去角質成分，加上濟州火山微分子淨化粉末™、濟州溫泉水，讓每日清潔同時達成減少老廢角質、改善黑頭粉刺輕鬆及舒緩保濕功效。
即日起至10月26日，於Coupang酷澎全站購買INNISFREE指定任一商品，即可獲贈火山泥毛孔調理潔面乳 15g 乙件，每名帳號每天可獲得 1 次，數量有限贈完為止。
以立體妝容線條見長的 too cool for school，今年正式進駐 Coupang 酷澎美妝貨架！修容粉餅、臥蠶眼影筆、珠光眼影筆皆為台灣公司貨，活動期間購買指定 too cool for school 商品滿 400 元，即贈眼影筆削筆器，打造精緻眼妝不沾手。
想駕馭各種妝容，從養好膚質開始！「Coupang 酷澎韓系人氣保養彩妝」活動網羅多款人氣品牌——新手必備 espoir 艾絲珀三角眉筆、百搭眼妝首選 peripera 八色眼影盤，以及溫和卸妝的 the SAEM 得鮮酪梨卸妝霜，眾多美妝好物等妳入手！
Coupang酷澎今年起推出「WOW會員服務」並提供免費試用，每月僅59元即可無條件免運，「火箭速配」、「火箭跨境」皆可適用，最快隔天到貨。還有WOW會員專屬GOLD BOX每日特價、限時獨家折扣優惠，讓妳買一件就回本！
