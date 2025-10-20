影／水庫裝設光電板 彭啓明：檢測水質沒有影響
立法院社福及衛環委員會上午邀環境部、經濟部等專題報告「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」並備質詢。環境部長彭啓明會前受訪對水庫裝設光電板是否影響水質，表示環境部從3個方面著手。
環境部長彭啓明表示，第一個是量測水庫上中下游，經過光電板之後是不是有影響，另外就是水庫的水到達淨水廠，因為我們的喝的水是經過淨水場才到我們身上，其實量過之後都沒有任何異狀，當然持續保持關注，甚至做了一個完全極端型的實驗，把光電板破碎融入攪拌之後，其實目前都還是符合標準，我們對於水中是否含有毒物質都有進行特別的量測，基本上南部的水質，特別是稻田等，並沒有任何改變，這個是經由第三方還有各種的科學數字可以看得出來的。
