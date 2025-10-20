快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

影／水庫裝設光電板 彭啓明：檢測水質沒有影響

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會上午邀環境部、經濟部等專題報告「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」並備質詢，環境部長彭啓明（左）會前受訪對水庫裝設光電板是否影響水質，表示沒有任何異狀，持續保持關注。記者曾吉松／攝影
立法院社福及衛環委員會上午邀環境部、經濟部等專題報告「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」並備質詢，環境部長彭啓明（左）會前受訪對水庫裝設光電板是否影響水質，表示沒有任何異狀，持續保持關注。記者曾吉松／攝影

立法院社福及衛環委員會上午邀環境部、經濟部等專題報告「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」並備質詢。環境部長彭啓明會前受訪對水庫裝設光電板是否影響水質，表示環境部從3個方面著手。

環境部長彭啓明表示，第一個是量測水庫上中下游，經過光電板之後是不是有影響，另外就是水庫的水到達淨水廠，因為我們的喝的水是經過淨水場才到我們身上，其實量過之後都沒有任何異狀，當然持續保持關注，甚至做了一個完全極端型的實驗，把光電板破碎融入攪拌之後，其實目前都還是符合標準，我們對於水中是否含有毒物質都有進行特別的量測，基本上南部的水質，特別是稻田等，並沒有任何改變，這個是經由第三方還有各種的科學數字可以看得出來的。

立法院社福及衛環委員會上午邀環境部、經濟部等專題報告「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」並備質詢，環境部長彭啓明會前受訪對水庫裝設光電板是否影響水質，表示沒有任何異狀，持續保持關注。記者曾吉松／攝影
立法院社福及衛環委員會上午邀環境部、經濟部等專題報告「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」並備質詢，環境部長彭啓明會前受訪對水庫裝設光電板是否影響水質，表示沒有任何異狀，持續保持關注。記者曾吉松／攝影

光電板 環境部 水庫

延伸閱讀

光電板磨碎溶出也不影響水質 彭啓明保證：前述極端情況不會發生

水面型光電板惹議 彭啓明：將納入環評 多少面積再研議

環境部表揚全國清潔隊模範人員 彭啓明：不能一天沒有清潔隊

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

相關新聞

雙北宜蘭下到紫爆持續到周三！氣象署啟動較大規模或劇烈豪雨加強作業

中央氣象署預報員李孟軒上午指出，昨天起受東北季風增強及南邊風神颱風外圍環流雙重影響，形成共伴效應，天氣不穩定，新竹以北及宜蘭有局部豪大雨，劇烈降雨至少持續到周三。氣象署中午12時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，密集更新雨量預報，並於15時30分舉行記者說明會。

東北季風颱風環流共伴山區雨勢不斷 台鐵宣布平溪線暫停行駛

台鐵平溪線因為沿線雨勢不斷，台鐵今天宣布平溪線暫停營運，並啟動公路接駁方案，復駛時間要視天候決定。

光電板磨碎溶出也不影響水質 彭啓明保證：前述極端情況不會發生

今年7月的丹娜絲颱風毀損大量光電板，近日烏山頭水庫的水面型光電板也讓民眾擔憂可能影響民生水質。環境部長彭啓明今再指出，環...

新北桃園淹水警戒 粉專：共伴效應今明最明顯2縣市恐有災情

受風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，北部雨下很大，水利署針對新北市發布淹水二級警戒，包括林口區 、 三芝；桃園市一...

加熱菸開賣不到一天！ 衛福部勒令下架8品項「未標尼古丁」

加熱菸審核二年半，10月17日首日上市，但不到一天就下架？衛生單位稽查發現，新上市加熱菸未依規定標示尼古丁含量，衛福部第...

颱風豪雨致落石不斷 台鐵平溪線中午前停駛

東北季風加上風神颱風外圍環流，兩者共伴效應帶來豪雨，台鐵公司表示，平溪線落石不斷，因此全線停駛，並啟動公路接駁，預計今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。