快訊

烏山頭水庫水質合格農作物安全 農業部：勿以謠言傷害農民

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑恐影響水質。圖／聯合報系資料照片
烏山頭水庫浮動太陽能板引發外界質疑恐影響水質。圖／聯合報系資料照片

針對部分媒體報導烏山頭水庫光電板汙染水質影響農作物安全一事，農業部農田水利署今澄清，烏山頭水庫歷次水質檢測結果均完全符合灌溉水質標準，用烏山頭水庫水源灌溉出來的農作物安全無虞，要求有心人士停止用烏山頭水庫水質遭汙染等謠言來傷害農民。

農水署指出，烏山頭水庫太陽光電設施是採用水面浮力式系統，浮筒材質為高密度聚乙烯（HDPE），具耐酸鹼、抗紫外線、抗氧化及抗溶出特性；太陽能模組均通過國際標準驗證，不會釋放或滲出液體。廠商均用清水清洗光電板，絕無使用任何清潔劑或化學藥劑，不可能會汙染水庫水質。

農水署說，依據2022年至2025年間烏山頭水庫灌溉水質檢測數據，水體中陰離子界面活性劑濃度係介於ND（未檢出）至0.07mg/L之間，遠低於灌溉水質基準值5.0mg/L，以及環境部所訂飲用水水質標準最大容許值0.5mg/L，該濃度屬於自然環境中背景值範圍。

此外，環境部於今年10月17日指出，烏山頭水庫（含水面型光電設置區）各項檢測指標物質均為微量、接近偵測極限，結果符合飲用水相關標準，無影響飲用安全之虞。近5年烏山頭水庫透明度介於1.4至1.8公尺，屬台南地區各水庫前段水準，設置光電後也未出現明顯變化。

農水署進一步指出，烏山頭水庫灌溉嘉南地區農作物，該水庫水質檢測結果均合格，請消費者放心購買嘉南地區農產品，並請有心人士停止用烏山頭水庫水質遭汙染等謠言來傷害農民。

