光電板磨碎溶出也不影響水質 彭啓明保證：前述極端情況不會發生

今年7月的丹娜絲颱風毀損大量光電板，近日烏山頭水庫的水面型光電板也讓民眾擔憂可能影響民生水質。環境部長彭啓明今再指出，環境部已將光電板破碎後進行溶出與浸漬等情境試驗，以評估極端條件下的環境風險，前者試驗結果未達有害事業廢棄物認定標準，仍符合飲用水水源水質標準，不過強調前述極端情況並不會發生。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請環境部、經濟部、農業部、內政部、交通部就「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」進行專題報告，並備質詢。

彭啓明接受媒體聯訪時指出，針對水面型光電是否影響水質部分，環境部有量測水庫上中下游的水質，目前都沒有發現任何異狀，甚至也做了極端型實驗，包含光電板破碎、融入、攪拌，目前都符合飲用水標準，但這是極端現象，現實中不可能會發生。另也會針對水中含全氟/多氟烷基物質（PFAS）等物質也都有量測，水質均未有任何改變。

彭啓明說，針對光電板清洗，農業部長陳駿季證實目前都是用清水直接清洗，這在未來也會變成光電板清洗的管制標準，也會嚴格檢查使用清潔劑，承諾會透明公開讓大眾知道；針對介面活化劑部分，農業部也有相關檢測，目前科學上量測到的都是極限值。

另談到水面型光電的環評規畫，彭啓明表示，環境部正在蒐集全世界100多個光電案場，以及幾十個國家的案例，目前都沒有針對水面型光電的環評機制，但不代表台灣就不應該有環評，期待未來2個月左右，可提出台灣自己的水面型光電在多大的面積需要環評，包含碳捕捉、碳封存及新型態開發案也要加入環評，這才是保護環境的方式。