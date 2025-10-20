新北桃園淹水警戒 粉專：共伴效應今明最明顯2縣市恐有災情

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
風神颱風外圍環流及東北季風今明影響明顯，台灣北部、東北部及東半部有陣雨或雷雨發生機會，要防致災雨。本報資料照片
受風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，北部雨下很大，水利署針對新北市發布淹水二級警戒，包括林口區 、 三芝；桃園市一級警戒包括大園區 、 蘆竹區。

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，共伴效應，今、明2日最為顯著。

「林老師氣象站」指出，今天受風神颱風外圍環流及東北季風共伴影響，迎風面的台灣北部、東北部及東半部有陣雨或雷雨發生機會，且降雨明顯、雨勢持續，及範圍集中。

「林老師氣象站」指出，目前評估，桃園以北、基隆、花蓮以北地區及北部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機會；其中，宜蘭地區甚至有局部豪雨等級或以上強度的降雨發生機會。由於環境不穩定，水氣明顯偏多，其它地區亦有局部零星陣雨發生的機會。要留意的是，短延時強降雨或長延時強降雨所帶來的可能災情影響；尤其是，宜蘭及新北地區。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

