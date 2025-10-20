「我可以」精神障礙青年展現自立生活 石崇良勉勵學員勇敢做自己

台灣社會心理復健協會接連二天舉辦自立生活營，昨天在青年們真摯分享中畫下完美句點。年輕的阿陳眼神閃著光：「我學會了面對生活的新方法，也看見了不同的自己。」芳芳勇敢地說出夢想：「希望有一天能靠自己的力量買機票出國，看看世界。」今年營隊主題為「營造自我價值」，期待每個人都能用自己的步伐，活出意義與尊嚴。

第十屆「精神障礙者自立生活培力暨營隊」，於10月18日至19日在台北市NGO會館舉行，來自全台各地的45位學員共同參與，在半年來的同儕支持與專業陪伴中，走過自我探索的歷程。

衛福部長石崇良昨天特地主持結業式，肯定台灣社會心理復健協會多年推動精神復健與社會參與的努力。他勉勵學員們勇敢做自己，將營隊中的收穫化為繼續前行的力量，讓未來更有自信。監察委員王幼玲與立法委員林月琴也到場支持，地鼓勵青年們將這兩天的經驗帶回生活，一步步實踐屬於自己的夢想。

台灣社會心理復健協會理事長張自強說，活動的精神，不只是症狀改善，而是重建歸屬感與存在感。學員們透過討論、體驗與生活實作，深刻體會自立生活的意義，並以行動告訴社會：「我們能選擇自己的生活方式，也值得被支持。」

張自強說，自立不是孤立，而是擁有選擇與被支持的權利，呼籲社會用支持性的決策取代過度保護，給予精神障礙者展現生命力的機會。當每一位青年都能自信地對自己說出「我可以」，那就是社會包容的最好證明。