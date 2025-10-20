颱風東北季風共伴效應發威 賈新興：今明宜蘭、新北市、台北市雨很大

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，東北季風影響至27日，其中宜蘭及桃園以北山區，有局部較大雨勢發生的機率。新竹以北及宜蘭天氣涼，因為下雨加上東北風，未來10天，最高溫只有25-26度，部分沿海早晚低溫只有21度。

賈新興說，風神颱風外圍環流及東北季風昨起到明天影響較影響，之後會減弱，宜蘭及桃園以北山區，有局部較大雨勢發生的機率，今起到24日花蓮也會下雨，但較大雨勢集中在宜蘭、新北市、台北市山區。台中以北及宜花有局部雨，南投以南山區亦有局部短暫陣雨。

賈新興指出，22日至24日東北季風及低壓帶影響，其中22日至23日，新竹以北及宜花有局部雨，南投以南山區亦有局部短暫陣雨。24日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東有局部短暫雨。

賈新興說，25日至26日東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後各地山區、高屏及花東有局部短暫雨。27日東北季風減弱，宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。28日北海岸、基隆及宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。29 日午後北北基宜及花東山區有零星短暫雨。超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。