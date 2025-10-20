演唱會經濟掀論戰…粉專拿1數據：原來台北是高雄的2倍

韓國女團BLACKPINK18、19日登上高雄世運主場館開演唱會，因有人在台北公館天橋掛起「選對人演唱會辦不完」等標語，再掀南北論戰。臉書粉專「政客爽」今天再度貼出今年觀光住宿人數問「其邁觀光好棒棒？」

臉書粉專政客爽今天在臉書貼文表示，民進黨拿行銷城市當攻擊其他縣市的手段，真實觀光數據攤開慘遭打臉。粉專貼文說，本來拿演唱會酸其他縣市的是青鳥跟側翼，結果昨天民進黨官方也拿這個東西來酸國民黨執政的縣市，不過很奇怪，在講這一點的時候，幾乎完全不拿數據來佐證。

粉專提到，大家看到所謂民進黨跟青鳥吹捧的高雄演唱會行銷，幾乎都是拿「設計感」來自豪，認為其他縣市看不到高雄的車尾燈。但眾所皆知，觀光要看數據才知道成長跟經濟產值，那為什麼綠營都不提呢？

粉專也拿出觀光署數據，今年1-6月觀光旅客住宿人數，台北市總數為740萬人，其中本國籍290萬8191人次、外國籍455萬4243人次；台中總數415萬人，其中本國籍346萬8507人次、外國籍68萬6471人次；高雄總數345萬人，本國籍289萬2499人次、外國籍55萬8014人次。

粉專提到，只要打開交通部觀光署關於「旅客住宿人數統計」，就會發現事實是2025(1-6月)的數據，台北是高雄的兩倍，而台中也贏過高雄。