北部雨很大！鄭明典：我家在紅色區塊內

受風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，北部雨下很大，不少民眾一早上班上課淋成落湯雞，全身都濕了。中央氣象署上午6時35分針對北北基等7縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天晚上。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖並指出，「我家在紅色區塊內！」他說，雨勢持續，而且不小。這個雨型，東部的雨比預測的小，很可能有微弱低壓在台灣北方發展，迎風面的風場改變了。

氣象署指出，東北季風及颱風外圍環流影響，今（20）日基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣有局部大雨或豪雨，新竹地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。