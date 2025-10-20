颱風共伴效應今起到周三北東防致災豪雨 吳德榮：北台低溫20度

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受風神颱風共伴效應影響，今起到周三北東需防致災豪雨。本報資料照片
下雨降溫了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周三受到秋颱效應(風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應)影響，北、東明顯降雨，需防累積大量降雨致災，其中以北部及東北部機率最高，其次為花蓮；中南部則受中央山脈屏障影響較小，有局部短暫降雨的機率。

今日至周三，北台雲多降雨、整天偏涼，最低溫約能降至20度左右。今日各地區氣溫為：北部21至27度、中部22至32度、南部23至33度及東部21至28度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周四至下周日(23至26日)風神減弱遠離，台灣受東北季風影響，水氣仍多，迎風面有明顯降雨，周四、五北部及東北部仍需注意局部豪雨發生的機率；北台持續偏涼。

吳德榮指出，最新(20日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱風神在南海向西北前進，逐漸接近海南島東方海面，將轉向西南，路徑不確定範圍分布在其兩側。最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周三(22)日)8時風神已在海南島南方海面，距離台灣已遠，但秋颱效應(風神外圍環流與東北季風共伴效應)仍在作用。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 吳德榮 颱風

