別找麻煩…稀有姓氏趣聞多 組聯誼會文化溯源

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市前副市長令狐榮達（前排右三）與多位稀有姓氏「網友」，籌備發起「奇緣初遇」聯誼會，以姓氏會友，探索起源。圖／令狐榮達提供
台中市前副市長令狐榮達（前排右三）與多位稀有姓氏「網友」，籌備發起「奇緣初遇」聯誼會，以姓氏會友，探索起源。圖／令狐榮達提供

「你真的姓令狐？」這個問題，台中市前副市長令狐榮達常被問起，這個複姓稀有得令人好奇，全台僅約10戶。他也對姓氏來源感興趣，決定發起姓氏聯誼會「奇緣初遇」，12月邀請全台及海外的稀有姓氏人士同聚，分享家族故事、追溯文化源頭。

令狐榮達自小從父親口述了解姓氏由來。「令狐」起源於戰國時代山西地名，由晉國大夫畢萬後裔魏顆立功受封令狐為封邑，後世沿用地名為複姓。他笑說，稀有姓氏雖好記，但也帶來不少小困擾，有人把「令」寫成「今」、「狐」寫成「孤」，鬧出不少趣事。

他過去擔任副市長時，曾發起稀有姓氏聯誼群組，成員從20多人增至220人，去除重複姓氏後約180個不同姓氏。因成員遍布全台及海外，多為「網友」，難以面對面交流，這次實體聚會將邀請東海大學歷史系講師專題演講，也安排成員分享家族姓氏故事。

前天台中舉辦籌備會上，活動發起人麻高霖分享自己經歷，「麻」姓全台約100多人，他國中時班上有位同學姓「別」，同學笑稱兩人是「別找麻煩」組合，老師也對一個班有兩位稀有姓氏，覺得有趣。大學時更有人寄信索取信封蒐集姓氏，他笑說：「朋友說我麻煩，但其實我自己都能解決。」

令狐榮達指出，全台1785個姓氏中，前100大姓占96%人口，剩下的稀有姓氏人口極少，像「益」姓僅9人、「第五」姓只有6人，「車」、「幹」、「赫連」、「諸葛」都是小眾。

他說，姓氏不只是符號，也是文化與歷史的一部分，「兩岸分隔久遠，很多歷史斷了，但知道自己從哪裡來很重要」。對他而言，這場聯誼會不只是聚會，更是文化傳承、慎終追遠的實踐

