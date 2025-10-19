聽新聞
0:00 / 0:00

台灣洗腎王國年花460億元 腎臟來源不足、移植比率低

聯合報／ 記者李樹人陳雨鑫沈能元廖靜清／台北報導
目前近九千名洗腎患者排隊等候腎臟移植，但每年幸運等到腎臟的病友卻不成比例，醫師呼籲，政府應加強器官勸募風氣。新聞示意圖，與當事人無關。記者潘俊宏／攝影
目前近九千名洗腎患者排隊等候腎臟移植，但每年幸運等到腎臟的病友卻不成比例，醫師呼籲，政府應加強器官勸募風氣。新聞示意圖，與當事人無關。記者潘俊宏／攝影

全國約九萬七千多名洗腎患者，然去年腎臟移植案例僅四百多人，比率極低。不願具名的外科教授級醫師點出癥結，腎臟來源不足為主因，且腎臟移植手術健保給付偏低，僅約幾萬元。相較下，洗腎患者已成不少醫療院所的金雞母，收治一名洗腎患者每年約可獲六七十萬元健保給付。

台灣曾被稱「洗腎王國」，一一二年透析人數達九萬七二六二人，相關健保醫療支出四四七億元，一一三年洗腎人數略降，共九萬七千人，但醫療支出創歷史新高，達四六○億元。腎臟移植權威、前健保署長李伯璋表示，隨著人口老化，糖尿患者愈來愈多，這根本是個無底洞。再者，患者人數變多，在洗腎照護品質上也可能受到影響。

洗腎背後牽扯龐大利益，以致出現不少亂象，據了解，部分洗腎中心已是財團化，金主們嗅到商機，洗腎盈餘豐厚，因而提供金援，協助醫師開業，採取拆帳方式，而醫師收入遠高於在醫院執業。

此外，絕大部分尿毒症、晚期腎臟功能衰竭患者均在大型醫院就醫，接受評估，希望延緩洗腎時程，但到了非洗不可時，因大醫院洗腎病床有限，在醫師推薦下，患者轉至診所、洗腎中心就醫，以往坊間就曾有「行情價」傳聞，每介紹一名洗腎患者就可拿到一筆費用。

對此，台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，洗腎背後利益驚人的「陰謀論」，抹滅醫事人員努力，近年來內科醫師招募、培訓相當辛苦，醫療人力斷層持續惡化，應給予正面鼓勵。目前登錄在案、排隊等候腎臟的病友近九千人，但每年僅四百多人幸運獲得腎臟，接受移植，由此可見，重點是「捐贈」，器官勸募風氣仍有待加強。

外界質疑，洗腎中心不願意轉介及鼓勵患者接受移植，導致移植率低，對此，器捐中心董事長、雙和醫院院長李明哲則有不同看法，他認為，該現象其實並不存在，早年登錄腎臟移植的名單僅二千至三千人，如今近九千人，占洗腎人口一成，整體登錄率明顯提升，並非診所不願轉診。

醫界盼放寬腎臟捐贈條件

為何國內腎臟移植手術個案偏低？李伯璋說，「這是醫界不可說破的秘密」，外科醫師認為器官來源有限，部分內科醫師因不太瞭解腎臟移植後對於人生有多大的改變，因此，不太主動告知洗腎患者有關腎臟移植的好處。事實上，台灣腎臟移植成功率不輸歐美等先進國家，十年存活率高，患者幾乎都可重返職場，人生步入正軌。

李明哲表示，腎臟移植個案停滯不前，主因在於腎臟來源不足，為此，醫界希望比照活體肝臟移植標準，放寬捐贈者與受贈者為「五親等內」的血親或姻親。現行規定，活體親屬腎臟捐贈者的條件是病人的五等血親及配偶，如能擴至五親等姻親關係，將可造福更多洗腎病友。

洗腎 腎臟 患者 健保署 給付 手術

延伸閱讀

全台逾萬人苦候移植…但每年僅400人器捐 器捐中心籲醫護主動詢問

台灣洗腎人口多 醫籲「4招」預防腎病

韓國瑜回雲林投票…想了1分鐘 黨員要他在立法院「卡忍耐」

腰圍比腿長、腹水達1萬毫升 他長年洗腎「生不如死」 太太捐腎獲新生

相關新聞

明後天降雨最劇烈！下周更強東北季風來襲 低溫降至20度

風神颱風明、後2天最接近台灣，加上東北季風共伴效應，北部、東半部雨勢最為劇烈，目前持續救災的花蓮需慎防豪雨，中央氣象署預...

第2家合法加熱菸10月19日上市？ 國健署：最快3天後

歷經2年半審查，國健署「有條件」通過美、日二家加熱菸業者，共有14個品項及4款組合元件可以上市販售。不過，10月17日才...

10/21前雨勢最盛 北北基宜防豪雨以上降雨

氣象署今天說，東北季風及颱風風神外圍環流共伴影響，未來一週明天及21日降雨最明顯，宜蘭、基隆北海岸、大台北山區易有局部豪...

遠東SOGO永續飲食料理競賽 讓餐桌成為守護地球的起點

因應氣候變遷與永續趨勢，遠東SOGO百貨連續六年舉辦「永續飲食料理競賽」，今年以「為氣候選食、為未來而煮」為主題，鼓勵全...

別找麻煩…稀有姓氏趣聞多 組聯誼會文化溯源

「你真的姓令狐？」這個問題，台中市前副市長令狐榮達常被問起，這個複姓稀有得令人好奇，全台僅約10戶。他也對姓氏來源感興趣...

風神颱風共伴效應 北市文山累積雨量88.5毫米 平地豪雨特報

受風神颱風與東北季風共伴影響，北市災防辦提醒，因新北瑞芳/貢寮持續有對流系統生成後往西南移動進入文山區，過去3小時文山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。