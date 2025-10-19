台灣洗腎王國年花460億元 腎臟來源不足、移植比率低

全國約九萬七千多名洗腎患者，然去年腎臟移植案例僅四百多人，比率極低。不願具名的外科教授級醫師點出癥結，腎臟來源不足為主因，且腎臟移植手術健保給付偏低，僅約幾萬元。相較下，洗腎患者已成不少醫療院所的金雞母，收治一名洗腎患者每年約可獲六七十萬元健保給付。

台灣曾被稱「洗腎王國」，一一二年透析人數達九萬七二六二人，相關健保醫療支出四四七億元，一一三年洗腎人數略降，共九萬七千人，但醫療支出創歷史新高，達四六○億元。腎臟移植權威、前健保署長李伯璋表示，隨著人口老化，糖尿患者愈來愈多，這根本是個無底洞。再者，患者人數變多，在洗腎照護品質上也可能受到影響。

洗腎背後牽扯龐大利益，以致出現不少亂象，據了解，部分洗腎中心已是財團化，金主們嗅到商機，洗腎盈餘豐厚，因而提供金援，協助醫師開業，採取拆帳方式，而醫師收入遠高於在醫院執業。

此外，絕大部分尿毒症、晚期腎臟功能衰竭患者均在大型醫院就醫，接受評估，希望延緩洗腎時程，但到了非洗不可時，因大醫院洗腎病床有限，在醫師推薦下，患者轉至診所、洗腎中心就醫，以往坊間就曾有「行情價」傳聞，每介紹一名洗腎患者就可拿到一筆費用。

對此，台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，洗腎背後利益驚人的「陰謀論」，抹滅醫事人員努力，近年來內科醫師招募、培訓相當辛苦，醫療人力斷層持續惡化，應給予正面鼓勵。目前登錄在案、排隊等候腎臟的病友近九千人，但每年僅四百多人幸運獲得腎臟，接受移植，由此可見，重點是「捐贈」，器官勸募風氣仍有待加強。

外界質疑，洗腎中心不願意轉介及鼓勵患者接受移植，導致移植率低，對此，器捐中心董事長、雙和醫院院長李明哲則有不同看法，他認為，該現象其實並不存在，早年登錄腎臟移植的名單僅二千至三千人，如今近九千人，占洗腎人口一成，整體登錄率明顯提升，並非診所不願轉診。

醫界盼放寬腎臟捐贈條件

為何國內腎臟移植手術個案偏低？李伯璋說，「這是醫界不可說破的秘密」，外科醫師認為器官來源有限，部分內科醫師因不太瞭解腎臟移植後對於人生有多大的改變，因此，不太主動告知洗腎患者有關腎臟移植的好處。事實上，台灣腎臟移植成功率不輸歐美等先進國家，十年存活率高，患者幾乎都可重返職場，人生步入正軌。

李明哲表示，腎臟移植個案停滯不前，主因在於腎臟來源不足，為此，醫界希望比照活體肝臟移植標準，放寬捐贈者與受贈者為「五親等內」的血親或姻親。現行規定，活體親屬腎臟捐贈者的條件是病人的五等血親及配偶，如能擴至五親等姻親關係，將可造福更多洗腎病友。