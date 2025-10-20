聽新聞
康軒推廣運動 逾600「鐵人」員工

聯合報／ 記者李芯／台北報導
康軒文教集團長年積極參與各項賽事，以「健康企業」著稱，康軒集團的標準鐵人已超過六百人，堪稱國內鐵人密度最高的企業。圖／康軒文教集團提供
康軒文教集團長年積極參與各項賽事，以「健康企業」著稱，康軒集團的標準鐵人已超過六百人，堪稱國內鐵人密度最高的企業。圖／康軒文教集團提供

「二○二五年台東之美鐵人三項國際賽」兩日賽事在上周末盛大舉行。成立於二○○五年七月的康軒文教集團鐵人隊適逢廿周年，在熱愛鐵人三項運動的康軒董事長李萬吉帶領之下，一支由六百人組成的「康軒鐵人隊」參賽，成為全場矚目的焦點。

康軒文教集團長年積極參與各項賽事，以「健康企業」著稱，康軒集團的標準鐵人已超過六百人，堪稱國內鐵人密度最高的企業。其中，身為董事長的李萬吉已累積完成一二六場鐵人三項賽事，本次賽事是高難度的二二六公里超級鐵人賽，也是他的第一二七場鐵人賽，他以十五小時廿三分三秒的時間完賽。

李萬吉表示：「在康軒長期努力的推動下，運動已內化為企業的文化，員工已將運動視為日常生活的一部分。康軒鼓勵、補助員工從事的運動項目相當多元，並未獨鍾鐵人賽。個人在企業內部努力推廣鐵人運動，目的是希望能讓不畏艱難、堅持到底的鐵人精神，融為康軒的企業文化。」

李萬吉認為，鐵人運動不僅鍛鍊體能，更磨練意志力，有助於自我控制、量力而為、自我約制和謙沖自持。

李萬吉強調：「擁有健康的身體，才有精力應付更多工作上的挑戰。為人處世如此，企業經營如此，教育學習也是如此。」

至於康軒如何以企業之力推廣運動？李萬吉表示，身體是拚搏一生的本錢，希望能以企業的力量，透過制度化的運動、鍛鍊，帶給所有「康軒人」健康的身體。

