學者：移工依賴仲介 難杜絕剝削

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
移工聯盟昨天前往勞動部抗議，要求勞動部遏止仲介收取買工費。記者黃義書／攝影
移工聯盟昨天前往勞動部抗議，要求勞動部遏止仲介收取買工費。記者黃義書／攝影

二○一六年廢除移工在台工作滿三年需出國一日的規定，原意是要幫助移工減少剝削，卻冒出買工費，勞動部設檢舉專線也難杜絕。學者表示，國內對國外仲介收取相關費用的作法鞭長莫及，再者移工來台前的相關訓練和交通等都得依賴仲介，因此買工費至今仍難消弭。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆表示，買工費的爭議無法解決，在於很多移工來台前都必須依賴仲介，而有些雇主認為仲介可以把移工來台的事處理好，而且仲介費也是向移工收取，在這樣的前提下，不要仲介幾乎是不可能，然而仲介收取的費用應該合理，不能利用移工的資訊不對等來牟利，甚至造成勞權爭議。

政大勞工所榮譽教授成之約指出，移工在母國支付的仲介費、買工費、訓練費等，來台工作的前面一年至一年半的所得薪資，都要償還這些債務，因此移工才會有應把這些費用轉嫁雇主的看法。然而國外的仲介費確實在國內鞭長莫及，國內仲介公司即使沒有和國外仲介合作，但移工在母國還是要透過仲介來找工作，甚至相關訓練、辦理出國文件等，都須仰賴仲介，也因此很容易被仲介整個把持住。

成之約表示，開發中國家對服務貿易不全然完全開放，國外仲介背後難免和政商有關聯，甚至很可能國內仲介和國外仲介在移工來源國合資成立仲介公司，勞動力跨國移動難免會透過中介團體或個人，政府也很難要求國外仲介機構和個人不去收取費用。

