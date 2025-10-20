聽新聞
移工赴勞部抗議 控仲介收「買工費」

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
台灣移工聯盟和多名移工，昨天前往勞動部控訴仲介收取上百萬元買工費。記者黃義書／攝影
台灣移工聯盟和多名移工，昨天前往勞動部控訴仲介收取上百萬元買工費。記者黃義書／攝影

移工聯盟和廿位印尼移工昨到勞動部前，控訴仲介變相收取上百萬元買工費，要求勞動部長洪申翰提出辦法遏止，並廢除私人仲介制度。勞動部表示，仲介公司收取買工費屬收取標準以外費用，依法最高可處廿倍罰鍰、停業，將依法查處。

台灣國際勞工協會專員王俐婷表示，二○一六年政府廢除外籍移工需三年出國一日的規定，仲介無法每三年收取一次高額仲介費，竟變相以買工費補回損失，移工不付錢的話根本得不到工作機會，只能任人宰割，買工費行情從兩萬至十萬都有。

有受害移工指出，在工作契約期滿後雇主希望續聘，但仲介卻私下要求他們每人支付五萬到八萬不等的買工費，否則不協助續約，近期有超過廿名印尼移工申訴，總計被收取上百萬元。

台灣國際勞工協會研究員陳素香表示，買工費一案曝光後，經勞工局、雇主、仲介三方聯繫，仲介連夜協商歸還勞工一百多萬買工費，可見買工費並非如行政機關所言苦無證據、無法解決，而是要不要解決的問題。

王俐婷直言，近期違反勞動人權的巨大集團，就是在台移工藍領的縮影，過去幾十年移工團體不下數百次的向勞動部陳情，抗議移工遭受強迫勞動、債務約束、買工費、仲介剝削、過度加班、扣留證件、薪資少給等等問題，卻甚少得到勞動部積極回應，因為政府在乎的是資方的損失。

桃園市產業總工會秘書長孫語謙表示，很多移工因為仲介費、買工費，擔心失去工作而更聽仲介的話，甚至有仲介要求移工不要加入工會，不只造成移工個人權利受到影響，也導致低薪勞工之間無法相互支持，買工費應該被杜絕。

根據勞動部訪查仲介公司收費情形統計，去年查獲超收費用並處以罰鍰共十二件、停業處分十件；今年一月至八月查獲超收費用並處以罰鍰共八件、停業處分六件。

移工 勞動部 洪申翰 雇主 人權 加班 低薪

