洗腎王國／腎臟移植手術少 最多北榮僅51例

健保公布一一三年各大醫院器官移植手術數量排行，在心臟移植上，三軍總醫院以廿三例奪冠，其次為台大十九例。肺臟移植，則以林口長庚十五例居首位，台大十二例居次。肝臟移植競爭激烈，前三名分別為高雄長庚九十九例、林口長庚八十六例、中國附醫八十例。

至於腎臟移植，台北榮總五十一例最多，其次為林口長庚四十九例，台大及亞東均四十一例，高雄長庚三十三例。胰臟移植個案數較少，一一三年僅有七例，全部由北榮團隊執刀。小腸移植則人數更少，全年五例，中國附醫三例，亞東醫院兩例。

國內約有三十家醫院有能力執行心臟、肝臟、腎臟等器官移植手術，病家該如何挑選醫療團隊？前健保署長李伯璋提出兩大參考標準，一為平均每年執行數量、一為醫院勸募能力，前者關乎手術熟練度，後者則是決定等待器官的時間。

為何醫院器官勸募能力會決定患者能否順利等到器官？李伯璋解釋，現行規定，等待器官移植的患者只能在一家醫院登記，如果該醫院器官勸募成果有待加強，每年僅有零星捐贈個案，勢必影響移植手術排序。

至於手術個案，北部某醫學中心外科教授表示，移植手術給付偏低，且器官移植團隊人力編組龐大，對許多醫院來說，這是賠錢生意，但為了顏面，仍須盡量每年執行幾例移植案例，在執刀及術後照顧等經驗累積，可能與幾家重點醫院之間有著不小的落差。台灣不需要這麼多家器官移植醫院，而是讓幾家重點醫院專注於其專長項目。

李伯璋認為，衛福部應定期公布各大醫院器官勸募成效，以及執行各種器官移植的數量及五年、十年存活率等重要資訊，做為病家尋找醫療團隊的重要參考。

李伯璋呼籲，衛福部每季應在器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心、健保署網站公開重要資訊，包括各大醫院移植人數、捐贈人數，讓病人掌握最新訊息，以提高器官移植機率。