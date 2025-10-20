聽新聞
洗腎王國／逾萬人等待器官 年僅400捐贈者

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

國內器捐風氣不盛，每年約四百人捐贈器官、組織，但目前卻有一萬一六○○人等待器官移植，差距甚大。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，每一位生命末期患者都可能成為潛在器官捐贈者，如能積極推廣，一年約可增五百人發揮大愛，近千人捐贈器官。

李明哲說，器捐可以分為兩大類，第一類器官屬於心、肺、肝、腎、腸等，第二類器官如眼角膜、皮膚等組織。腦死患者可在死亡時捐贈第一、第二類器官，但死後只能捐贈第二類器官，而心死器官捐贈者可捐贈第一類器官。近年來，平均每年第一類器官捐贈者約一百多人，第二類器官捐贈約三百多人，總計約四百人左右。

健保數據顯示，國內醫界以肝臟移植、腎臟移植個案數最多，近十四年來，肝臟移植累積七六二二例、腎臟移植則有四七三七例。至於患者術後十年存活率，以換腎病友最高，達到百分之八十，肝臟患者則為百分之六十五。

為何肝臟移植人數多於腎臟移植？李明哲表示，百分之七十五肝臟移植來自活體捐贈、百分之二十五為屍體捐贈，腎臟移植則是百分之四十八來自活體捐贈、百分之五十二為屍體捐贈，原因在於肝衰竭後，患者面臨死亡威脅，而腎衰竭患者則能透過透析維持生命。

「目前等待器官移植者與捐贈者嚴重失衡。」李明哲說，過去十五年，每天平均三至四名患者因等不到器官死亡，如能提高器官捐贈的風氣，就可讓器捐及等待移植的個案達到平衡，「自己的同胞自己救」，不要讓需要器官移植的患者，必須到國外找器官，這是國家的責任，協助病人獲得新的生命。

為此，器捐中心鼓勵醫護在面對生命末期患者時，主動徵詢器捐意願。李明哲強調，生命末期患者可選擇持續救治，或在醫院安寧療護、在宅安寧，也可選擇捐贈器官；據統計，在不具壓力的情形下，由醫護徵詢臨終病患，讓其自由選擇，願意器捐占比約為百分之五至百分之十。

器官捐贈 手術 患者

