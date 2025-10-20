洗腎王國／器捐一心難求 名醫盼借鏡巴西經驗

衛福部統計，截至昨日共一萬一六○○名病友等待器官捐贈，近九千人洗腎病友等待腎臟，但每年大體捐贈也只有二五○顆，如無親屬活體捐贈，有些人可能得等到三十年，才能接到通知。為此，台大醫院籌組「台灣器官捐贈暨移植發展學會」，以民間力量推廣器捐風氣。

該學會創辦主持人為台大器官勸募暨移植中心主任、心臟移植名醫陳益祥，他表示，洗腎患者可以透過透析，維持人體正常運作，但心臟衰竭患者則與死神賽跑，目前共有三四五名病友等待心臟，但大體捐贈一心難求，許多患者還來不及等不到心臟，即不幸病逝，令人遺憾。

陳益祥說，歐美國家器捐風氣很高，新加坡也是如此，只要不是明確表達「不同意」器捐，一般都視為「同意」器捐，但這涉及醫學倫理，以及社會風氣，在台灣應該很難執行，這也是成立「台灣器官捐贈暨移植發展學會」的緣由，希望透過民間力量促進器捐的風氣。

以往器官勸募均由政府發動，但似乎遇到瓶頸，熱愛運動的陳益祥從南美洲巴西看到了新契機，他表示，巴西原本器捐風氣不高，但這幾年與國球足球結合後，不少足球明星公開推廣器捐，並簽署同意書，已見成效，大幅提升當地器捐風氣，器官移植個案明顯增加。

「如果巴西都可以做到，台灣應該也不會太差。」陳益祥說，「台灣器官捐贈暨移植發展學會」正在籌辦階段，預定明年開始運作，將由衛福部健保署前署長李伯璋擔任第一屆理事長，而學會將與中國信託合作，比照巴西，將器官勸募與棒球結合，藉此增進國人器捐的正確認知。