風神颱風共伴效應 今明北東大雨

風神颱風今、明二天最接近台灣，加上東北季風共伴效應，北部、東半部雨勢最為劇烈，目前持續救災的花蓮需慎防豪雨，中央氣象署預報員張承傳表示，周三至周六雨勢仍明顯，下周日還有另一波更強東北季風南下，北東仍有降雨，此外各地低溫恐降至廿度。

張承傳指出，今、明二天桃園以北、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，桃園以北、宜花地區及竹苗山區有局部豪雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭甚至有豪雨等級以上降雨，中南部降雨則以山區為主。

周三、周四風神颱風遠離，但東邊低壓帶持續影響，北部、東半部降雨機率高，基隆北海岸、宜蘭、北部山區有大雨或豪雨發生機率，花蓮有局部大雨，東北部甚至有局部豪雨以上降雨，中南部則僅剩山區有局部短暫陣雨。

周五、周六降雨略微趨緩，基隆北海岸、宜蘭、北部、東半部山區仍有局部大雨，中南部降雨則以山區為主；周日有另一波東北季風增強南下，北部、東半部有降雨機率，尤其是基隆北海岸、宜蘭、大台北降雨最明顯，中南部則以午後降雨為主。

溫度部分，張承傳表示，今天至周六北部、東北部濕涼，南部則是早晚感受較涼；下周日另一波更強東北季風南下，各地低溫可能降至廿、廿一度。