台灣國際古樂節 大鍵琴家許舒堯談即興技法歷史

由大鍵琴家許舒堯創立的台灣國際古樂節，今年首場活動「孤兒院裡的音樂課」講座今天舉行，許舒堯特別介紹的「帕蒂門托」即興技法，影響了17世紀義大利「兒童技職教育」。

許舒堯演講時表示，16世紀開始，義大利各地因為戰爭與黑死病出現許多孤兒，街頭上出現許多失去雙親或被遺棄的孩子，各城市開始設立收容院，一般收容7歲以上的兒童。

但當時義大利社會認為，孤兒不應該是社會的負擔，而是可以被教育、培養成有用的人力資源。於是收容院除了提供生活，也投資教育，希望10年後，這些孩子能成為社會的保障。於是孤兒院開始教授音樂，希望這些有天分的孩子學成之後，可以到教堂彈琴或是作曲，成為社會的勞動力。

許舒堯表示，這些學校教授不同技能，男孩可能學修鞋、木工；女孩學洗衣、刺繡等手工藝。在拿坡里有4所特別的收容院，從約1640年起開始聘請職業音樂家擔任教師，教授孤兒音樂。這些學生長大後成為教堂合唱團指揮、演奏者或作曲家，對當時社會有極大貢獻。

許舒堯分享，因為成效顯著，這些音樂學校後來開始接受自費生，不再僅限孤兒。許多家長甚至爭相送孩子入學，期望他們成為專業音樂家。這些音樂學校教授的，正是這次古樂節重頭戲「雙琴爭鳴」音樂會演出作品裡呈現的「帕蒂門托」（Partimento）即興技法。

許舒堯引用文獻指出，這套教育的重點在於「如何把街頭的孩子，培養成優秀的音樂家？」他們的教學核心包括唱歌與合唱訓練、音樂理論與聽覺訓練、鍵盤上的即興創作以及將即興轉化為樂譜等，「即興演奏在當時極為重要，因為那個年代還沒有印刷技術，大量複製樂譜幾乎不可能」。

許舒堯分享，從現代觀點來看，這項制度確實帶有爭議，例如學生須與教會簽10年契約，在此期間以演出收入補貼學院。但在17、18世紀，這樣的制度被視為教育與社會救濟的結合。

許舒堯介紹，這次將帶來的「雙琴爭鳴」音樂會，邀請義大利拉迪奇藝術節總監暨大鍵琴家布塞提尼（Alberto Busettini）登台，兩人將展現文藝復興時期盛行，甚至流傳到法國等地，影響後世音樂院制度的「帕蒂門托」即興技法樂曲。

音樂會將於10月24日在台北國家演奏廳，26日在高雄衛武營表演廳登場。台北場次開演前將舉行「與總監們聊聊」演前導聆座談，高雄場則將舉行演後座談。