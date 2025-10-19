全台逾萬人苦候移植…但每年僅400人器捐 器捐中心籲醫護主動詢問

國內器捐風氣不盛，每年僅400人左右捐贈器官、組織，但目前卻有1萬1600人正在等待器官移植，兩者人數形成明顯對比。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲說，目前每年器捐人數略有增加，但成長速度緩慢，期望透過鼓勵醫護人員針對生命末期患者，主動徵詢器捐意願等措施，提升器捐人數。

李明哲說，一個人器捐可以分為，第一類器官屬於心、肺、肝、腎、腸等，以及第二類器官如眼角膜、皮膚等組織，一般來說，腦死患者可以在死亡時捐贈第一及第二類器官，但死後只能捐贈第二類器官；心死器官捐贈者，多是撤除維生系統後，經心死判定，以捐贈第一類器官，每年第一類器官捐贈者約100多人，第二類器官捐贈約300多人，總計僅400人左右。

在台灣以肝臟移植來說，其中75%來自活體捐贈、25%為屍體捐贈，腎臟移植則是48%來自活體捐贈、52%為屍體捐贈，原因是肝衰竭後，將面臨死亡的威脅，必須儘速移植，需求性高，但腎衰竭還能透過透析的方式，維持生命的機會。

據統計，正在等待器官移植患者中，以等待腎臟患者最多，高達8800多人。李明哲說，據統計，每年成功接受腎臟移植的患者，平均等待時間為5.2年，相較國外約3年，而因等待期長，造成許多患者等不到腎臟移植，不幸病逝。

為提升器捐人數，器捐中心鼓勵醫護人員針對生命末期患者，主動徵詢器捐意願，「這是必要的諮詢」，在臨床實務上是很重要的手段。李明哲指出，一位生命末期患者可以選擇持續救治，或在醫院安寧療護，或在宅安寧，也可以選擇捐贈器官；據統計，真正徵詢所有臨終病患，願意器捐人數占比約為5%至10%，在不強迫、不具壓力的情形下，由醫護人員協助，讓病人自由選擇。

李明哲指出，每一位生命末期患者都可能成為潛在器官捐贈者，即便是癌症患者在過世之際，也能捐出眼角膜，若每年可以多發掘500名潛在器官捐贈者，相較現在僅400多位，對於等待器捐的患者來說幫助很大。

李明哲說，生命教育也十分重要，雖然有人認為緩不濟急，但如果不做，永遠都不會有成功的一天，包括病人自主、醫療自主等仍須持續推廣，而不是在真正末期、最後的階段再來思考。目前許多願意器捐的病人都是自己主動提出，來自醫護人員的通報，甚至在部分醫院還不到一成，醫護人員也應充分教育，積極的找出潛在器捐者，讓器捐發掘極大化，這不是只有志工、器捐協調師的責任。

「目前等待器官移植者與捐贈者嚴重失衡。」李明哲說，據統計，過去15年間，每天約有3至4人，因為等不到器官而死亡，期待提高器官捐贈的風氣後，可以讓器捐及等待移植的個案達到平衡，「自己的同胞字自己救」，不要讓需要器官移植的患者，必須到國外找器官，這是國家的責任，協助病人獲得新的生命。