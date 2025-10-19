等不到一顆心的遺憾 台大心臟名醫推「器官捐贈學會」喚醒大愛

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心最新資料，據衛福部統計，截至昨日共有1萬1600人正在等待器官捐贈接受移植，其中等待心臟的有345人。為促進器捐風氣，台大醫院器官勸募暨移植中心主任、心臟移植名醫陳益祥向內政部提出申請籌組「台灣器官捐贈暨移植發展學會」，盼推廣器捐。

陳益祥說，他身為心臟外科醫師，常進行心臟移植手術，在人體器官移植中，腎臟、肝臟、肺臟都可進行活體移植，也就是由活著的人進行捐贈，再給予患者移植器官，唯獨心臟最為特別，它只有一顆，僅能透過大愛器捐、移植，不可能進行活體捐贈，但國內器捐風氣不高、器官來源少，臨床上就曾遇過患者等不到心臟移植而病逝的個案。

歐美國家器捐風氣很高，或在新加坡只要不是明確表達「不同意」器捐，一般都是當作是「同意」器捐。陳益祥說，台灣器官捐贈的風氣較歐美低，且如新加坡的做法，在台灣很難執行，成立學會是希望透過民間的力量促進器捐的風氣。

「人生的意外總會發生，應該在事前做好準備。」陳益祥說，國人目前對器捐仍有不少忌諱，認為談到器捐，就等於談到死亡，因此，推廣的過程是先讓大家有器捐的概念，推廣的過程不宜太過逼近，如只要簽署器捐同意書，健保卡同時也會註記，當事人若不幸發生意外，家屬或許願意遵從當事人的大愛遺願，如此才能水道渠成，在勸募時才不會太過突兀。

陳益祥指出，學會目前推廣規畫從運動界著手，他曾參加許多器捐相關的國際會議，其中，南美洲的巴西原本器捐風氣不高，但該國約從三至五年前開始與國球足球結合後，藉由足球球星推廣器捐，讓巴西的器捐風氣提升不少；因此，學會將與中國信託合作將與棒球結合，增進國人器捐觀念的進步，如果巴西都可以做到，台灣應該也不會太差。