台灣洗腎人口多 醫籲「4招」預防腎病

衛福部113年死因統計，腎炎、腎病症候群及腎病變在我國十大死因中排名第九，死亡人數5,679人。台灣的慢性腎臟病盛行率高，但許多患者對自身病情不知情，有些人被診斷要「洗腎」才驚覺罹病。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯說，民眾對慢性腎臟病的預防觀念仍不足，往往病情惡化才發現，錯失早期介入的時機。

腎臟宛如身體的淨化器，負責過濾血液中的廢物與過多的水分，維持體內環境穩定，並分泌荷爾蒙來調節血壓、活化維生素D強化骨骼。吳麥斯表示，當腎臟長期發炎，出現病變或功能受損且無法回復正常時，稱之為慢性腎臟病。慢性腎臟病分為五個階段，第五期到末期腎衰竭，恐需洗腎或腎臟移植。

很多人腎功能變差了卻毫無感覺，等到出現疲倦、手腳水腫、尿量改變或泡泡尿時，病情可能已進入中重度階段。吳麥斯指出，慢性腎病初期沒有症狀，但長期下來會影響全身健康，甚至進展到洗腎階段。如何預防慢性腎臟病？良好生活習慣、疾病控制、遵從醫囑、不亂吃藥是保腎關鍵。

吳麥斯說，日常飲食要少鹽、少糖、少油，多蔬果、多喝水，不菸、不酒並適當運動，一定要有充足睡眠以及減緩心理壓力。在共病的部分，慢性腎臟病與心血管疾病、糖尿病相互影響，三者之間存在相當高度的關聯性，而這三種疾病的共同主要風險因素為肥胖，減重是預防或減緩「糖心腎」的重要策略。

另外，台灣健保針對腎臟病用藥有擴大給付，能延緩腎功能惡化，提供糖、心、腎全面治療照護，降低進入洗腎的風險。吳麥斯強調，「遵循醫囑用藥，才能妥善控制腎臟病。」早期用藥再搭配生活型態改變，有助於避免個案進入洗腎階段。

而國人愛吃保健食品，吳麥斯提醒，若有腎臟病或慢性病，亂吃可能傷腎，或是影響藥效甚至加重肝腎負擔。保養之道應從日常生活做起，健康飲食、規律運動、不菸酒、多喝水、避免不當用藥及定期檢查腎功能；超高齡社會來臨，從年輕時就要建立健康的生活習慣，與其病後治療，不如及早預防。