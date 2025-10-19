國人乳癌45-49歲發生率最高 醫授「乳房檢查分齡建議表」

10月是「國際乳癌防治月」，根據國健署統計，乳癌多年來持續位居台灣女性癌症發生率首位，僅2022年就有超過1萬7000名女性被診斷罹患乳癌。醫界提醒，台灣女性的乳房密度普遍偏高，約8成屬於「高密度乳房」，使得乳癌早期偵測更具挑戰。

中華民國乳癌病友協會今天舉辦「2025點亮雙色粉紅絲帶 定期乳篩是妳的事」活動，號召全國女性共同響應乳癌防治月行動，今年提出健康倡議口號：「40–74是妳的事！」，提醒所有40至74歲的女性，定期乳房篩檢不僅是健康責任，更是愛自己的行動。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，乳癌已連續多年蟬聯台灣女性癌症發生率第一名，且呈現年輕病友增加的趨勢。自114年起，公費乳癌篩檢已擴大至40歲至74歲婦女每二年一次免費篩檢，但目前仍有超過三成符合資格的女性從未接受過乳房攝影檢查。

根據國健署與多項台灣研究，約80%的台灣女性屬於高密度乳房族群，台北美兆診所乳房影像專科醫師陳墨繁指出，這類乳房在X光影像中呈現白色實質組織，容易與腫瘤影像重疊，影響判斷精準度。不過，乳房影像學各有優勢，沒有「哪一項最好」，只有「哪一項更合適」。

陳墨繁說，唯有依年齡與乳腺特性搭配，才能讓影像結果最精準。許多女性會詢問開始篩檢以及停止篩檢的年齡，其實只要有罹患乳癌的風險，就建議篩檢。至於篩檢到幾歲？目前各國的共識是，如果身體健康沒有不可逆的嚴重慢性病，就建議持續篩檢。

乳癌的早期階段幾乎無痛無感，國健署癌症防治組組長林莉茹指出，政府推動乳癌防治多年，早期發現可有效提升治療成效與存活率。114年起，乳癌篩檢年齡放寬到40歲至74歲女性，今年截至9月中旬，乳癌篩檢人數已達104萬人，顯示年輕女性對健康意識日益提高。